Fallece el exjugador de la NBA Rodney Rogers a los 54 años

Rodney Rogers, exjugador de la NBA durante 12 temporadas, falleció este sábado a la edad de 55, después de estar los últimos 17 años paralizado de hombros hacia abajo por un accidente de motocross. Rogers (1971) militó en los Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers y Phoenix Suns, con los que ganó el Premio al Sexto Hombre del Año en el 2000.

Rodney Rogers, fallece a los 54 años / Chuck Burton / AP

Su fallecimiento fue confirmado por la NBA, que mandó sus condolencias a su familia y amigos, además de alabar su "extraordinaria resilencia". "La familia de la NBA lamenta profundamente el fallecimiento de Rodney Rogers. Rodney ganó el Premio al Sexto Hombre del Año jugando para los Phoenix Suns y fue un querido compañero de equipo durante sus 12 años de carrera en la NBA. Será recordado no solo por sus logros en la cancha, sino también por la extraordinaria resiliencia, valentía y generosidad que demostró a lo largo de su vida, cualidades que inspiraron a tantos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la esposa de Rodney, Faye, y a su familia", rezó el comunicado.

El alero se formó como jugador en la Universidad de Wake Forest, con la que ganó el premio al Mejor Jugador de la ACC en su último año, tras promediar 21,2 puntos y 7,4 rebotes por partido. Sus actuaciones le llevaron a ser elegido en el puesto 9 de la primera ronda del 'draft' de 1993 por los Nuggets. En sus 12 años como profesional, promedió unos guarismos de 10,9 puntos y 4,5 rebotes por partido. Su vida cambió por completo el 28 de noviembre de 2008, tras sufrir un accidente de motocicleta en la zona rural del condado de Vance, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos). Rogers cayó en una zanja cuando circulaba por un sendero y volcó sujetando el manillar de su vehículo, quedando paralizado de hombros hacia abajo.