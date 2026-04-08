Fallece Dusko Vujosevic, legendario entrenador de Partizan

El baloncesto europeo está de luto. Dusko Vujosevic ha fallecido a la edad de 67 años, después de una lucha contra unos problemas de salud. De hecho, en 2025, se sometió a un trasplante de riñón y estaba ingresado en un hospital de Belgrado por problemas de corazón y riñón. El montenegrino es una absoluta leyenda de los banquillos en el Viejo Continente.

Vujosevic dedicó la mayor parte de su brillante carrera como entrenador —que abarcó más de cinco décadas— al Partizan Mozzart Bet Belgrado. Se unió al club como entrenador asistente a mediados de la década de 1980, antes de llevar al Partizan a la Final Four de la Copa de Europa de 1988 como entrenador principal. En cuatro etapas distintas al frente del equipo, guio al club a numerosos éxitos, incluyendo el regreso a la Final Four de la Euroliga en 2010.

Bajo la dirección de Vujosevic, el Partizan ganó 12 campeonatos de liga nacionales, la Copa Korac de 1989 y seis campeonatos de la Liga Adriática. Vujosevic entrenó a una extensa lista de clubes en toda Europa, incluyendo el OKK Belgrado, el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado, el Radnicki Belgrado y el Mladost Zemun en Serbia; el Oximesa Granada en España; el Brescia, el Olimpia Pistoia y el VL Pesaro en Italia; el CSKA Moscú en Rusia; el Limoges CSP en Francia; y el U-BT Cluj-Napoca en Rumania.

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Vujosevic también dejó su huella en el ámbito internacional, dirigiendo a tres selecciones nacionales: Yugoslavia Sub-18, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Entre sus primeros logros como entrenador, destaca haber llevado a Yugoslavia a la medalla de oro en el Campeonato Europeo FIBA Junior de 1988. En reconocimiento a su impacto en el baloncesto, fue elegido por sus colegas como Entrenador del Año de la Euroliga Alexander Gomelsky para la temporada 2008-09.