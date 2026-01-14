Fabien Causeur, el jugador que guillotinó al Barça en un clásico, anuncia su retirada

Fabien Causeur anunció su retirada como jugador de baloncesto profesional a los 38 años de edad. Su último baile fue el pasado 7 de junio con la camiseta del Olimpia Milano en la semifinal de la Lega italiana ante la Virtus Bolonia y, tras meses en el limbo entre emprender una nueva aventura o colgar las zapatillas, se decantó finalmente por lo segundo.

El escolta nacido en Brest puso fin a una larga y condecorada trayectoria de 21 años en el baloncesto europeo. Debutó en 2005 en el SBT Le Havre francés y, cuatro años más tarde, puso rumbo al Cholet, donde disputó su primera temporada en la Euroliga. En 2012 aterrizó en la ACB para unirse a las filas del Baskonia y vivió una breve etapa en el Bamberg Baskets, en el que estuvo la campaña 2016/2017, antes de dar el salto al Real Madrid.

Laprovittola y Causeur, la pasada temporada en un clásico / EFE

Vistió de blanco durante siete temporadas, durante las que disputó 486 partidos. Ganó 14 títulos: dos Copas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y seis Supercopas de España. Siempre será recordado como uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid, siendo el tercer extranjero que más partidos disputó en la historia del club.

Quedará en el recuerdo, asimismo, su polémico gesto para celebrar la liga conquistada en 2022 ante el Barça. Anotó un triple que ponía +9 al Real Madrid y le daba el título y para celebrarlo hizo un gesto muy sonado: se llevó su pulgar al cuello expresando la muerte deportiva del rival.

"Ante el anuncio de Fabien Causeur sobre su retirada como jugador de baloncesto profesional, el Real Madrid C. F. quiere expresar su gratitud, cariño y admiración a una de nuestras leyendas", expresó el Real Madrid en su comunicado de despedida.

El comunicado íntegro de Causeur

“Después de 20 años en la cancha, ha llegado el momento de terminar un capítulo increíble de mi vida. El baloncesto me lo ha dado todo: emociones en cada partido jugado, compañeros que me han enseñado, entrenadores que me han empujado a ser mejor en cada entrenamiento y recuerdos grabados para siempre.

Me gustaría agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino y reservar unas palabras para aquellos que, para mí, han ocupado un lugar especial durante todos estos años:

Mamá y Papá, gracias por darme el gusto por este increíble deporte y por inculcarme valores que he tratado de mantener hasta el día de hoy.

Mis hermanas Nolwenn y Laurie, así como mis mejores amigos Rudy, Yannick, Vince, Romain y, más tarde, Daniel. Gracias por apoyarme todos estos años a pesar de la distancia.

A mis agentes, Nicolas y Stefano, formamos un gran equipo durante dos décadas. Gracias por su paciencia y sus valiosos consejos.

Lucía, termino contigo porque has sido y sigues siendo la persona más importante de mi vida y mi carrera. Gracias, ante todo, por la maravillosa familia que hemos formado con Valentina y Liam.

Gracias por sacrificar tu tiempo y tu carrera para permitirme brillar y convertirme en quien soy hoy. Has sido mi pilar durante todos estos años y te estaré eternamente agradecido.

También me gustaría agradecer a todos los entrenadores que he conocido, a los fisioterapeutas y nutricionistas que me han ayudado a prolongar mi carrera; al personal de los distintos clubes que han hecho agradable mi día a día y, por supuesto, a los aficionados que me han apoyado durante todos estos años.

Sin duda lo que más voy a extrañar será vuestro apoyo. Me voy de las canchas en paz, lleno de gratitud. Comienza una nueva aventura... gracias por ser parte de la mía”.