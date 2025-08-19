Fabián Flores, aún sin resolver su futuro

Entre los jugadores del UCAM Murcia CB que ayer pasaron el reconocimiento médico en la clínica QuirónSalud de Murcia se encontraba Fabián Flores. Antes del verano, el pívot de Alcantarilla ya comunicó al club que su intención era marcharse a la NCAA, pero dos meses después, su futuro está sin resolver.

Flores tiene contrato con el UCAM hasta 2027. En el club se asumió que su marcha era irremediable por las altas cifras que se pagan actualmente en la liga universitaria, que han provocado un éxodo de jóvenes españoles. Pero hasta que su agente, Rafa Bethancourt, le encuentre destino, estará entrenando con el UCAM. Y en el caso de que finalmente se quede, militará en el filial que disputará la nueva Liga U22.

Ayer, en la primera jornada, no estuvieron DeJulius, quien llegó por la tarde por un retraso en su vuelo, Emanuel Cate, que lo hace hoy, Toni Nakic, que lo hará el día 22, y Sander Raieste, se incorporará al grupo cuando finalice el Eurobasket.