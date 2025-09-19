Fabián Flores, otro adiós de un canterano por la puerta de atrás

Desde el pasado mes de junio, a Fabián Flores, el último producto criado en la cantera del UCAM Murcia CB, no se le esperaba. Quería irse a la NCAA y sus representantes han buscado hasta el último momento para encontrarle un destino, aunque en la primera temporada solo entrenará con la Universidad de DePaul, en Chicago. Hasta el momento, el club ha estado callado, pero el director general, Alejandro Gómez, dio ayer la versión de la entidad a una nueva fuga por la puerta de atrás de un canterano. Ya pasó con Izan Almansa, cuya familia ocultó cuando era cadete hasta el último momento que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Y se ha vuelto a repetir, aunque en esta ocasión ha sido por una maniobra de los agentes del pívot de Alcantarilla, Marius Rutkauskas y Rafa Bethencourt.

El club debería percibir una compensación económica por los derechos de formación, pero amparándose, según Alejandro Gómez, «en un vacío legal» al no estar la NCAA bajo el paraguas de la FIBA, «se puede ir sin tener que pedir la carta de libertad. Hay jugadores que se acogen a eso, pero hay jugadores que no», puntualizó el dirigente, quien dejó claro que «estoy decepcionado porque me gustaría que las cosas se hicieran de otra manera. Pero no estoy decepcionado con el jugador, estoy muy decepcionado con los agentes que llevan al jugador», reiteró.

Gómez ahondó más en la cuestión: «No me parece mal que se vaya. Me parecen mal las formas, la comunicación, y estoy muy decepcionado con eso. Con el jugador no, con el jugador lo he hablado, sé lo que pasa por su cabeza, sé lo que quiere, y entiendo perfectamente la edad que tiene, lo que piensa, lo que puede conseguir y le deseo lo mejor», apuntó, para señalar más a sus agentes, que se embolsan comisiones de un 20% por los contratos en la NCAA y de solo un 10% en el baloncesto FIBA: «A mí lo que me da pena, lo que me decepciona, es ver a Juan Antonio (director de cantera) y a todos los entrenadores que han estado tantas horas trabajando con él. Y estos agentes que ganan tanto dinero llevando a los jugadores a la NCAA tan jóvenes, que tengan tan poco respeto, no por mí, sino por el club y por la gente que trabaja en el club día a día... Esa es la parte que me decepciona. Lo demás lo entiendo todo perfectamente», dijo un Alejandro Gómez que aclaró que «estamos en proceso de hablar todas las circunstancias que hay», aunque dada la situación actual y la normativa, difícilmente podrá sacar el club una compensación económica que se ajuste al tiempo y dinero invertido en la formación de Fabián Flores.

«Nunca voy a ser una carga para el club aunque tenga contrato hasta 2028»

En la rueda de prensa previa a la fase previa de Basketball Champions League que comienza mañana en Bulgaria, Sito Alonso valoró su reciente renovación hasta 2028: «Hemos conseguido objetivos que quizás estaban al alcance de muy pocos, pero esto no ha acabado, queremos seguir construyendo y por eso queremos seguir todos juntos», para añadir que «como siempre les he dicho a ellos, yo nunca voy a ser una carga para el club. Da igual que tenga contrato hasta el 2028 que hasta el 2048», dijo.

El entrenador también ve preparado a su equipo para lo que le espera estos días en Bulgaria, empezando por el enfrentamiento ante el Lublin polaco de mañana sábado a las ocho de la tarde (Popular Televisión): «Lo que hemos intentado durante la pretemporada es construir nuestra identidad para que el equipo que veamos contra el Lublin sea lo más parecido a lo que queremos ver durante la temporada. El rival va a tener que hacer muchas más cosas para ganarnos que solo jugar bien porque vamos a poner un nivel de intensidad y de dureza que va a ser nuestra identidad, y en eso es en lo que hemos hecho más énfasis», explicó, para añadir que «sé lo que yo quiero, pero no puedo adivinar qué va a pasar, pero sí que me voy a encontrar con el equipo que me quiero encontrar el sábado, que es un equipo que me ha demostrado que está preparado y que puede responder a cualquier dificultad».

Vía: La Opinión de Murcia