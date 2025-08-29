La explosión de Rokas Jokubaitis en el Eurobasket: "Podría jugar en la NBA"

Lituania es una de las grandes sensaciones en lo que va de Eurobasket. La selección que dirige el mítico Rimas Kurtinaitis ha arrancado como un tiro el Campeonato, y con las dos victorias que atesora, ha mandado un mensaje al resto de equipos que luchan por alzarse con la gloria continental el próximo 14 de septiembre en el Arena Riga de Letonia.

Hasta el momento, dos triunfos incontestables: el primero, en la jornada inaugural ante Gran Bretaña por 70-94, un +24 que ampliaron en el segundo partido ante Montenegro, a la que derrotaron por 94-67. Este sábado a partir de las 12:30h (CET), la Alemania de Dennis Schröder y Franz Wagner amenaza con ponerle las cosas más difíciles.

Valanciunas y Jokubaitis, las dos referencias de Lituania / FIBA

En los dos triunfos lituanos, ha habido un par de nombres que han destacado por encima del resto. En la Lituania de Jonas Valanciunas, el pívot de los Denver Nuggets está siendo un valor seguro en la pintura con los 18,5 puntos y siete rebotes que promedia por encuentro. Pero en la línea exterior está muy bien acompañado de un exjugador del Barça como es Rokas Jokubaitis.

El director de juego, que jugará en el Bayern Múnich la próxima temporada, ya es uno de los líderes del grupo. A sus 24 años, ya atesora una amplia experiencia internacional para ser uno de los referentes para Kurtinaitis. Este último curso, en Maccabi Tel Aviv, 'Joku' ya había subido sus prestaciones ofensivas respecto a lo mostrado en su etapa de azulgrana, con 12,6 tantos y 4,6 asistencias por duelo en la pasada Euroliga. Un rendimiento que Rokas está mejorando en este arranque de Eurobasket.

Los números de Jokubaitis en el Europeo

Ante el combinado británico, el exjugador del Barça se fue hasta los 12 puntos, seis asistencias y cinco rebotes. Unos registros que elevó hasta los 21 tantos y 12 pases de canasta ante los montenegrinos. Un doble-doble para 25 créditos de valoración en 22 minutos, con un 50% de acierto en el tiro de campo y un pleno (2/2) desde la línea exterior. Además, con esas 12 asistencias contribuyó a llegar a las 35 para establecer un nuevo récord de pases de canasta en un encuentro de Eurobasket, batiendo una marca (31) que tenía Yugoslavia desde 2001.

De esta manera, Jokubaitis está en 16,5 puntos, nueve asistencias y 19,5 de valoración en este arranque de Europeo, y sus sensaciones no pueden ser mejores. De hecho, son las primeras dobles figuras que logra Rokas con la selección. "Estos récords son bonitos, pero hay que olvidarlos en cuanto salimos del pabellón. Ante Alemania queremos hacer un buen baloncesto, de calidad, y por supuesto, conseguir la victoria", comentó Jokubaitis tras el partido en unas declaraciones recogidas por '15min.lt'.

Jokubaitis es uno de los líderes de Lituania / FIBA

Vucevic lo tiene claro: "Creo que podría jugar en la NBA"

Además, recibió el elogio y el respeto de un rival de entidad como es Nikola Vucevic. El pívot de los Chicago Bulls se mojó cuando le preguntaron si veía preparado al exjugador del Barça para jugar en la NBA: "Sí, creo que sí que podría jugar en la liga, allí necesitan directores de juego como él. Me gusta muchísimo su juego", comentó.

Así pues, Jokubaitis pasa por un momento de forma muy dulce con el que está siendo uno de los líderes de Lituania. Un estado de forma vital, para que los lituanos sueñen con volver a lograr una medalla continental 10 años después, tras la plata lograda en Francia 2015, en aquel Eurobasket en el que Pau Gasol se 'merendó' a los galos en unas semifinales que son historia del baloncesto europeo.