La explicación del "caso David Kravish"

David Kravish ha sido uno de los jugadores que más ha dado que hablar durante este verano en el entorno cajista. Y lo ha sido más por un error de concepto a la hora de explicar su actual situación contractual con el club, que por cuestiones estrictamente deportivas. Y es que su presunta renovación, que el propio club ha asumido públicamente en más de una ocasión como "casi hecha, a falta de pequeños flecos", no ha terminado de llegar de forma oficial durante este mercado estival, por lo que a algunos les ha sorprendido que el jugador se presentara este jueves para comenzar la pretemporada cajista. ¿Por qué este embrollo?

Confusión

La realidad es que Kravish siempre ha sido una pieza segura del proyecto del Unicaja 2025/2026 que esta semana ha arrancado. Lo que ha generado toda esta confusión y, quizás, no se ha explicado bien, es que lo que están negociando actualmente club y jugador es la ampliación de su contrato más allá del próximo 30 de junio, nada que ver con esta inminente campaña 2025/2026 para la que su presencia siempre ha estado garantizada.

Opción 2025/2026

Kravish firmó su último contrato con el Unicaja el 13 de abril de 2023. Ese acuerdo fue para dos temporadas (23/24 y 24/25), más una opcional, la 2025/2026. En ese acuerdo se especificaba que si pasada una determinada fecha en junio, al acabar la temporada pasada, el club no comunicaba al jugador su intención de "cortarlo", la citada opción se ejecutaba y quedaba renovado de forma automática. Así sucedió y así se le trasladó a Kravish y a su entorno al terminar el equipo las semifinales del play off por el título contra el Real Madrid.

Negociación abierta

El Unicaja, habitualmente, no realiza comunicados de prensa para informar de los jugadores que siguen en el club cuando se trata de este tipo de situaciones contractuales que ya están firmadas previamente. O sea, que siempre que Juanma Rodríguez o Antonio Jesús López Nieto han hablado durante este verano respecto a la renovación de Kravish lo han hecho con la mirada puesta siempre en lo que pase después del 30 de junio del próximo año 2026, cuando sí que acaba realmente la relación contractual entre el jugador de pasaporte búlgaro y la entidad cajista.

Como se ha informado reiteradamente estas últimas semanas, Kravish y el Unicaja tienen un acuerdo casi cerrado para seguir ese año a mayores, el del curso 2026/2027, pero todavía no está cerrado por esos "pequeños flecos" que el propio Juanma Rodríguez, sin ir más lejos este pasado jueves, confirmó en rueda de prensa, en la presentación de James Webb III.

Explicación

Esta es la explicación por la que David Kravish está trabajando con el equipo desde el jueves. Lo hace porque tiene contrato en vigor, firmado hace dos años y con fecha de caducidad del 30 de junio de 2026. Ahora, se quiere ampliar por un año más. Una operación abierta y que se puede oficializar mañana, el mes que viene o en cualquier fecha antes del arranque del próximo verano. Paciencia.