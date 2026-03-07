Expectación en Badalona con el debut de Jabari Parker

El ASISA Joventut vivirá este domingo en el Olímpic (12.30 h.) un día muy especial con el debut de la estrella estadounidense, Jabari Parker, que jugará en el conjunto verdinegro hasta final de temporada después de llegar a un acuerdo de cesión con el Partizan de Belgrado.

Parker, feliz de poder salir del conjunto serbio y aterrizar de nuevo en Barcelona, para vestir los colores de la Penya, espera poder dar en la pista todo el cariño y atención que ha recibido de sus nuevos compañeros y de la afición, que lo ha acogido con los brazos abiertos y esperan disfrutar de su juego ante el conjunto nazarí.

La expectiva es muy alta, aunque el entrenador, Dani Miret, pide un poco de paciencia para ver la mejor versión del jugador ahora con la Penya. “"Es un jugador de un talento muy grande, lo hemos estado esperando, pero en todo momento él era el jugador que queríamos y necesitábamos. El equipo está dispuesto a readaptar roles para volver a encontrar automatismos”, decía el técnico.

Ricky Rubio dialoga con Jabari Parker durante un entrenamiento del Joventut / Twitter: @Penya1930

"Necesita un proceso"

“Ofensivamente, nos debe hacer mejores. Tenemos que adaptarlo. Él es muy bueno, está en muy buena predisposición, pero llegar a un equipo a media temporada tiene una dificultad y no quiero que seamos injustos sacando conclusiones. Tiene experiencia, es talentoso e inteligente, pero todo tiene un proceso", comentó Miret.

El rival también parece propicio para que Parker tenga una entrada triunfal de verdinegro, ante el colista de la Liga, con solo una victoria. "Es un duelo contra un rival que debemos respetar. Tenemos que marcar el máximo nivel, salir a por el partido. Tenemos que ser responsables y marcar nuestros estándares”.

Jabari Parker lucirá el dorsal 11 en su etapa en el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

El Joventut quiere seguir sumando con el objetivo de acabar lo más arriba posible de cara a los play-offs, y con muchos partidos en casa. “Sabemos que tenemos que dar un paso más, que hemos hecho cosas bien pero tenemos que seguir siendo un equipo sólido, y ahora llegamos a un punto donde competitivamente tendremos que hacer más cosas para llegar a los máximos que queremos”, aseguró Miret.

La única duda para el técnico verdinegro es la presencia de Guillem Vives, que se está recuperando de un esguince en el tobillo izquierdo.