El exjugador de la NBA Jason Collins sufre un tumor cerebral

Jason Collins, que disputó trece temporadas en la NBA y es ahora un embajador de la liga, sufre un tumor cerebral por el que se está sometiendo a un tratamiento, informó su familia este jueves.

"El embajador de la NBA y jugador con trece años de experiencia en la liga se está sometiendo a un tratamiento para un tumor de cerebro. Jason y su familia agradecen vuestro apoyo y oraciones y piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y al bienestar de Jason", se lee en el comunicado recogido por la NBA.

Collins, el primer jugador de la NBA en declararse homosexual mientras estaba en activo, vistió las camisetas de New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Washington Wizards, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets en sus trece años en la liga de baloncesto estadounidense.

El expivot, de 2,13 metros, se retiró de la NBA en 2014 y trabaja en la actualidad como embajador de la liga.