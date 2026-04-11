Exigente salida del Madrid a Burgos antes de definir su futuro en Euroliga

El Real Madrid afronta este domingo, a partir de las 19h (CET), la tercera salida de la semana con el objetivo de sumar un nuevo triunfo en la Liga Endesa.

Tras acumular un balance de una victoria (Fenerbahçe) y una derrota (Olympiacos) en dos de los desplazamientos más exigentes de la campaña en la Euroliga, Sergio Scariolo y sus jugadores visitan el Coliseum de Burgos para medirse a un San Pablo que se encuentra en plena pelea por huir de los puestos de descenso hacia Primera FEB.

Fisac lucha por huir del descenso

El conjunto de Porfi Fisac sumó la semana pasada una valiosa victoria en Gran Canaria. En el Arena de Las Palmas, los burgaleses sumaron el séptimo triunfo liguero del curso tras derrotar a los insulares por 95-109. Una alegría vital para derrotar a un rival directo en la tabla clasificatoria.

Esta semana, San Pablo Burgos contará con el apoyo masivo de su afición, pero delante tienen al gran 'coco' de la Liga Endesa. La dinámica de los de Scariolo en ACB es sensacional, y ningún equipo le está pudiendo aguantar el ritmo al conjunto blanco.

Son 23 victorias y tan solo dos derrotas tras 25 jornadas, y el último tropiezo fue el pasado 4 de enero ante el Barça (100-105). Desde entonces, 11 victorias consecutivas en la Liga Endesa.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / AFP vía Europa Press

Abalde habló en la previa

"Es un equipo que viene en una buena dinámica en los últimos partidos. Se ha reforzado y ha cambiado de entrenador. Va a ser un partido complicado, nos centramos en prepararlo y en hacer los ajustes tácticos pertinentes. Será un encuentro duro, que nos va a exigir estar bien y hacer un partido sólido y consistente desde el primer minuto. Ellos van a salir a tope", comento Alberto Abalde en la previa del partido en declaraciones al club.

Un partido que le llegará al Real Madrid antes de cerrar la fase regular de la Euroliga con un partido trascendental ante el Estrella Roja. Los blancos llegan a la última jornada en tercera posición, y ahora mismo, se verían las caras con el Zalgiris Kaunas en la eliminatoria de Playoff, con el factor pista a favor. Con una victoria ante los serbios, se asegurarían la tercera plaza e incluso podrían escalar hasta la segunda en función de los resultados.

Campazzo es un valor seguro para el Madrid / EFE

En caso de derrota, el Real Madrid no sufriría por el Playoff, ya que lo tiene asegurado, pero podría llegar a caer hasta la sexta posición, perdiendo la ventaja de campo en la eliminatoria previa a la Final Four de Atenas.