Exigencia para el CB Gran Canaria desde el bocinazo inicial del curso

El nuevo proyecto del Dreamland Gran Canaria, ante fuego real. Se acabaron las probaturas. Después de una pretemporada con más sombras que luces, al conjunto claretiano más le vale tener bien engrasada la maquinaría para un inicio del curso 2025-26 de aúpa. Desde el bocinazo inicial de esta ilusionante campaña, con objetivos importantes por delante, los insulares deben apretar el acelerador para ser competitivos desde el comienzo de las hostilidades. Y es que, en el arranque, los hombres de Jaka Lakovic tienen ante sí un carrusel de siete duelos en 21 días, repartidos entre la Liga Endesa y Champions League (BCL), la competición continental en la que hacen su estreno tras un paso exitoso por la Eurocup.

Desde luego, los rivales que va a encontrarse el Granca en la fase de grupos del torneo europeo no resultan tan peliagudos como los que les espera en la ACB. La escuadra grancanaria inicia las hostilidades en la pista del vigente campeón, el Real Madrid, al que se mide este domingo (11.30 horas, TVE y Dazn) en la capital de España. Los blancos, con Scariolo debutando en el banquillo, no han empezado nada bien, con dos derrotas consecutivas; el pasado domingo caía frente al Valencia Basket en la final de la Supercopa de Málaga y ayer en la primera jornada de la Euroliga en la pista de la Virtus Bolonia (74-68). Además, antes de cruzarse con los amarillos, a la escuadra merengue le espera otro choque de la máxima competición europea de clubs; recibe mañana a otro clásico, el Olympiacos griego en el Movistar Arena.

Tras el debut frente al Real Madrid, el Dreamland Gran Canaria viaja a tierras lusas para medir fuerzas el martes de la próxima semana con un adversario con menos potencial, el Benfica, en la fecha inaugural de la BCL. Pero ojo con los portugueses, que el pasado fin de semana pusieron en aprietos al Joventut en Badalona en un duelo de pretemporada.

El estreno oficial en casa del Granca 2025-26 llega el sábado 11 y ante otro de los cocos de la ACB, el Unicaja Málaga. Repiten en el Arena los de Jaka Lakovic el miércoles 15, fecha en la que la Champions se estrena en el recinto de Siete Palmas; el rival, el Le Mans francés.

Después de ese doble enfrentamiento como local, el Dreamland tiene un triple desplazamiento por delante para acabar el presente mes. El sábado 8 visita la siempre complicada pista del BAXI Manresa en la tercera jornada de la Liga Endesa. Tres días después, viaje largo hasta Serbia para enfrentarse al Spartak Office Shoes, el martes 21. Ya de vuelta a España, el domingo 26 a los de Jaka Lakovic les espera una cita con el Girona.

