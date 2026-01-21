Exhibición de Doncic para arrollar a los Nuggets

Luka Doncic arrolló este martes a los Denver Nuggets con un triple doble de 38 puntos, trece rebotes y diez asistencias en una jornada de la NBA marcada además por los 43 puntos endosados por Keyonte George a los Minnesota Timberwolves y por el triunfo de los Houston Rockets en el derbi texano ante los San Antonio Spurs.

Doncic firmó el quinto triple doble de su temporada y dirigió la remontada de los Lakers en Denver (115-107), donde los angelinos llegaron a tener 16 puntos de desventaja en el tercer período.

Doncic, elegido el lunes como titular en el próximo All Star, rescató a unos Lakers que habían puesto fin el domingo a un momento complicado, en el que perdieron cinco partidos de seis.

Los Lakers sobrevivieron a la gran primera mitad de Jamal Murray, que metió 26 puntos y conectó un espectacular tiro desde el centro de la pista sobre la bocina. Pero el canadiense solo anotó dos puntos en la segunda mitad, en la que los Nuggets pasaron del 54 % de acierto a un modesto 34 %.

Para los Lakers, que siguen sin poder contar con Austin Reaves, LeBron James aportó 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias y Marcus Smart contribuyó con quince.

Los Nuggets, en los que el serbio Nikola Jokic sigue de baja por un problema de rodilla, perdieron su segundo partido en casa y siguen terceros en el Oeste tras desaprovechar la derrota de los Spurs en Houston.

Keyonte George arrolla a los Wolves

Keyonte George, decimosexta elección absoluta de los Utah Jazz en el draft de 2023, tumbó a los Wolves con 43 puntos, fruto de un 15 de 28 en tiros de campo y seis de trece desde el arco.

Los Jazz volvieron a la senda del triunfo después de cuatro derrotas consecutivas y metieron en problemas a los Wolves, que cayeron por tercer encuentro seguido.

Anthony Edwards, que venía de meter 55 puntos en la última derrota de su equipo contra los Spurs, anotó 38 ante los Jazz, sin poder evitar el revés.

Los Jazz son antepenúltimos en el Oeste, por delante de unos Sacramento Kings que cayeron este mismo martes ante los Miami Heat (130-117), impulsados por 25 puntos de Bam Adebayo y 22 de Norman Powell.

Los Warriors se estrellan sin Butler

Sin Jimmy Butler hasta la próxima temporada por la grave lesión de cruzado sufrida este lunes, los Warriors cayeron en el Chase Center de San Francisco ante los Toronto Raptors (145-127).

Immanuel Quickley dirigió a los canadienses con 40 puntos y Scottie Barnes aportó 26 en una noche en la que el equipo de Darko Rajakovic tiró con un 59 % de acierto en tiros de campo y un 61 % desde el arco (21 de 34).

Steph Curry no pasó de los 16 puntos para Golden State. En medio de la tormenta por su posible salida del equipo, Jonathan Kuminga metió 20 puntos saliendo del banquillo, y Buddy Hield sumó 25 con un perfecto seis de seis desde el arco.

Remontada de los Rockets

Los Rockets se repusieron de un -16 al doblegar 111-106 a los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste, en el derbi texano.

Los Spurs (30-14) estuvieron arriba 83-67 en el tercer período, pero los Rockets dieron la vuelta al marcador con en un cuarto segmento acabado 29-14 para los hombres de Ime Udoka, cuartos en el Oeste con un balance de 26-15.

Reed Sheppard, tercera elección absoluta en el draft de 2024, fue protagonista con doce de sus 21 puntos en el cuarto período y sus cuatro triples terminaron siendo decisivos para la victoria de Houston.

Durant metió 18 puntos y repartió siete asistencias para los Rockets, mientras que San Antonio desperdició los 27 puntos (8 triples de 16) de Julian Champagnie. Wembanyama no pasó de los catorce puntos y diez rebotes.

Los Bulls se dan un festín

En el United Center de Chicago, los Bulls arrollaron 138-110 a unos Clippers sin Kawhi Leonard con siete jugadores con dobles dígitos en anotación, encabezados por los 27 puntos de Coby White.

Matas Buzelis metió 21 puntos y Nikola Vucevic aportó 18 para los Bulls, ante unos Clippers en los que James Harden firmó 23.

Con tres victorias en sus últimos cuatro partidos y un balance de 21-22, los Bulls pelean por una plaza de acceso directo a los 'playoffs' del Este.

En este momento, la sexta plaza, la última que da acceso directo a los 'playoffs', está compartida por los Orlando Magic y por unos Philadelphia 76ers que perdieron en casa este martes contra los Phoenix Suns (116-110).

Noticias relacionadas

Los Sixers, sin Joel Embiid ni Paul George, se rindieron ante los 27 puntos de Devin Booker. Para Philadelphia, VJ Edgecombe metió 25 puntos.