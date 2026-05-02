El exblaugrana Kalinic pierde la cabeza en Serbia: una llave de lucha libre y varios puñetazos

Una de las imágenes más impactantes de esta semana en el baloncesto se produjo en Serbia. En el duelo entre Estrella Roja y Zlatibor, correspondiente a los cuartos de final de la Superliga serbia de baloncesto, el exblaugrana Nikola Kalinic perdió totalmente los papeles y sería expulsado, volviendo a ser más protagonista por acciones que nada tienen que ver con lo deportivo.

La polémica se inició tras una entrada al aro de Matej Cibej, jugador del Zlatibor, que Kalinic impidió con un fuerte golpe en el brazo del jugador. Tras el contacto, ambos cayeron al suelo y todo fue a más. Kalinic aterrizó encima de Cibej y le rodeó la cabeza con las piernas para aplicarle una especie de llave de lucha libre. A lo Guerschon Yabusele.

La cosa no acabó ahí. Tras hacerle la llave y colocarse encima del torso de Cibej, empezó a propinarle puñetazos en los costados, con el agredido encogiéndose por el dolor. El incidente, como era de esperar, desató el caos en la pista y los jugadores corrieron rápidamente hacia ellos. El partido se detuvo durante diez minutos.

Kalinic estaba totalmente encendido y seguía buscando trifulcas con otros jugadores del Zlatibor, que saltaron a defender a su compañero. Después de ser expulsado, el serbio se dirigió a los aficionados del equipo rival de manera despectiva. En total, seis jugadores se fueron directamente a los vestuarios tras el incidente, incluido el propio Matej Cibej.

El partido acabó con victoria del Zlatibor y, antes de que algunos aficionados abandonaran el recinto, Nikola Kalinic volvió a salir a pista para encararse con la grada, lo que llevó a otra pelea entre varias personas. Sin duda, el ambiente estaba muy tenso aunque ya hubiera finalizado el encuentro.

Culé durante dos años

El rendimiento de Kalinic está siendo muy discreto durante este curso en Estrella Roja. Sus números de anotación han bajado considerablemente (5,8 por partido) y, en consecuencia, también su importancia y minutos. No está siendo el mejor final de carrera de un jugador que, a sus 34 años, puede presumir de haber estado en la élite europea desde hace más de diez años.

El jugador serbio estuvo militando dos años en el Barça de basket, donde promedió alrededor de 7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en Euroliga. A las órdenes de Saras Jasikevicius, levantó una Liga Endesa en el año 2023, además de dos Ligas Catalanas (2022 y 2023). En esta ocasión, no ha sido noticia por un aspecto deportivo ni precisamente bueno.