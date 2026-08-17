BALONCESTO
El exazulgrana Nikola Kalinic anuncia su retirada
El serbio comunicó que concluye su carrera como jugador a los 34 años y formará parte del staff de Ibon Navarro en el Estrella Roja
EFE
El baloncestista serbio Nikola Kalinic, que militó en el Valencia y el Barça, entre otros clubes, anunció este lunes que pone fin oficialmente a su carrera como jugador y que asume de inmediato el cargo de entrenador asistente del Estrella Roja.
Kalinic, alero de 2,03 metros y 34 años, se despidió este lunes con un emotivo mensaje en las redes sociales.
"Pongo fin a mi carrera. Me convierto en entrenador asistente del Estrella Roja. Debido a mi situación, quiero estar cerca de Belgrado. Gracias a todos por haber formado parte de esta loca andanza", escribió.
Kalinic jugó en el Fenerbahçe Ülkerspor (2015-2020), con el que en 2017 ganó la Euroliga, y posteriormente en el Valencia Basket (2020-2021) y el Barça (2022-2024).
En los dos últimos años militó en el Estrella Roja, al que regresó después de integrar este equipo con éxito durante las temporadas 2014/15 y 2021/22.
Con el Estrella Roja ganó los principales trofeos de la región: dos títulos de la Liga ABA, dos trofeos del campeonato serbio y tres Copas Radivoj Korac.
Como miembro de la selección serbia, Kalinic fue un jugador clave para la obtención de la medalla de plata en el Mundial de 2014 en España, así como para la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
- Giro en el futuro de Marc Casadó
- Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- ¡Principio de acuerdo Barça-City por Rodri!
- Barcelona - FC Basel: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo
- Rodri, en contacto directo con el Barça
- Roser Alentà (62 años), madre de Marc y Álex Márquez: 'A veces no cenábamos para comprarles las botas
- Cancelo rompe su contrato con el Al Hilal para regresar al Barça
- La millonada que genera Ferran Torres de fair-play para el Barça