El exazulgrana Nikola Kalinic anuncia su retirada

El baloncestista serbio Nikola Kalinic, que militó en el Valencia y el Barça, entre otros clubes, anunció este lunes que pone fin oficialmente a su carrera como jugador y que asume de inmediato el cargo de entrenador asistente del Estrella Roja.

Kalinic, alero de 2,03 metros y 34 años, se despidió este lunes con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Pongo fin a mi carrera. Me convierto en entrenador asistente del Estrella Roja. Debido a mi situación, quiero estar cerca de Belgrado. Gracias a todos por haber formado parte de esta loca andanza", escribió.

Kalinic jugó en el Fenerbahçe Ülkerspor (2015-2020), con el que en 2017 ganó la Euroliga, y posteriormente en el Valencia Basket (2020-2021) y el Barça (2022-2024).

Nikola Kalinic vistió durante dos temporadas la camiseta del Barça / Javi Ferrándiz

En los dos últimos años militó en el Estrella Roja, al que regresó después de integrar este equipo con éxito durante las temporadas 2014/15 y 2021/22.

Con el Estrella Roja ganó los principales trofeos de la región: dos títulos de la Liga ABA, dos trofeos del campeonato serbio y tres Copas Radivoj Korac.

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Como miembro de la selección serbia, Kalinic fue un jugador clave para la obtención de la medalla de plata en el Mundial de 2014 en España, así como para la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.