El ex NBA Jamal Mashburn salva al AS Mónaco de la quiebra y jugará la Liga francesa

A falta de la aprobación del comité económico que controla la liga francesa, el AS Mónaco podrá competir la próxima temporada en el LNB Pro A después de presentar toda la documentación necesaria y poder mantener su puesto en la elite del baloncesto francés, que un primer momento le fue negado ante la falta de solvencia económica.

El grupo inversor, liderado por Mashburn, según adelantaba el diario L’Equipe, pondrá sobre la mesa siete millones de euros para garantizar la continuidad del club, aunque verá dramáticamente reducido su presupuesto, que acabará en unos 12,5 millones de euros. El plan presentado por el AS Mónaco será revisado este mismo viernes y todo apunta a que recibirá la ‘luz verde’ para poder competir la próxima campaña.

Se espera que la adquisición se complete a través de Helen Holdings, un vehículo de inversión y oficina familiar fundada por Mashburn. Helen Holdings ya había incursionado en inversiones en deportes y estadios europeos al convertirse en socio de Nextstage, plataforma de inversión y gestión de recintos deportivos, en enero de 2026.

Se prevé que Mashburn se convierta en la figura principal del nuevo proyecto del Mónaco, mientras que el director ejecutivo Oleksiy Yefimov permanecerá en el club y supervisará la transición.

El AS Mónaco ganó la Copa y la Liga el año pasado aunque en la próxima campaña todo será mucho más complicado / LNB

Adiós a Fedorychev

El acuerdo también pondría fin a la propiedad del Mónaco por parte de Alexey Fedorychev. Fedorychev, quien se convirtió en propietario y principal patrocinador financiero del club en enero de 2022, habría accedido a vender sus acciones como parte de la reestructuración.

El club arrancará una nueva etapa en que el planteamiento será muy diferente de los últimos años, acostumbrado a codearse con los mejores equipos de Europa y que incluso le llevaron a la final de la Euroliga hace dos temporadas.

Fedorychev venderá sus acciones mientras el Principado de Mónaco seguirá dando apoyo al equipo / MONACO

En el próximo curso, el AS Mónaco competirá en la Eurocup en la que ha conseguido una plaza fija para los próximos cinco años, aunque su situación de futuro podría revisarse y volver a la máxima competición europea si recupera estabilidad y puede conseguir un presupuesto mucho más alto que el que tendrá el próximo año

El Principado también se implica

En el intento de reflotar el club con garantías, Se espera que el gobierno monegasco también desempeñe un papel más directo en el futuro del club.

El Principado proporcionó un importante apoyo financiero a corto plazo para ayudar al Mónaco a completar la temporada pasada. Según los informes, esta ayuda superó los 16 millones de euros, mientras que las estimaciones previas sobre el apoyo financiero total del club y las obligaciones pendientes eran aún mayores.

No se espera que el gobierno exija el reembolso inmediato de la totalidad del importe y podría llegar a adquirir una participación en el club. Esta estructura otorgaría al Principado un papel formal en la gestión del Mónaco, a la vez que proporcionaría mayor estabilidad junto con el grupo inversor de Mashburn.