El ex del Manresa que domina en la Euroliga

Sylvain Francisco se está consolidando como uno de los mejores 'pequeños' de toda Europa. El base francés afronta su segunda campaña en el Zalgiris Kaunas y su nivel va en aumento día tras día. Es clave en los esquemas del técnico lituano Tomas Masiulis.

Su buen hacer desde que empezó la presente temporada ha provocado que la Euroliga le nombre como el mejor jugador del primer mes de competición: 14,9 puntos y 6,8 asistencias para un total de 18,9 de valoración por partido le avalan.

A pesar de ser el séptimo en la tabla de jugadores más valorados de la Euroliga, le ha valido para llevarse el galardón que le acredita como mejor jugador del mes de octubre gracias a la condición de líder de la que presume actualmente su equipo, el Zalgiris Kaunas.

Pasado en el BAXI Manresa

Ahora brilla en la Euroliga, pero no hace tanto que Sylvain Francisco disputó la Liga Endesa con el BAXI Manresa. Fue durante la temporada 2021-22 y bajo las órdenes de Pedro Martínez.

Francisco no es el único jugador de aquella plantilla del Manresa que está actualmente en la Euroliga. Igual que él, también está triunfando el ala-pívot Chima Moneke. El nigeriano está siendo el sexto jugador más valorado de la competición con un promedio de 20,2 créditos por partido. Además, su Estrella Roja encadena seis victorias consecutivas que le colocan con un balance de 6-2 en la cima de la clasificación, igualado con el Hapoel Tel Aviv y el propio Zalgiris de Francisco.

Los pívots Yankuba Sima y Ismael Bako también están disputando la actual Euroliga, con Valencia Basket y París Basketball respectivamente, aunque con papeles mucho más residuales que Moneke y Francisco.