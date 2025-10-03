Un ex de la G-League se enfrenta a la pena de muerte

Jarred Shaw, jugador de baloncesto de 35 años, ha sido uno de los mejores jugadores en Indonesia de los últimos años. Originario de Dallas, Texas, ha anotado más de 1000 puntos durante tres temporadas en el país. Sin embargo, todo ha cambiado. El estadounidense ya no puede ayudar a su equipo, ni vivir su vida, al estar en una cárcel indonesia por un "error estúpido".

A principios de este año, Shaw bajó de su casa para recoger un paquete que contenía unos caramelos de cannabis importados de manera ilegal. Sin embargo, para el estadounidense llegaba el medicamento para aliviar su enfermedad de Crohn. "Uso cannabis como medicina", declaró al diario británico 'The Guardian' desde una prisión a las afueras de Yakarta, capital de Indonesia.

En el país asiático no se ve la situación de esta manera. Es por eso que un día, como muestra un vídeo que ha circulado por redes sociales, el jugador fue arrestado por las autoridades del país, mientras él gritaba pidiendo ayuda en una situación totalmente inesperada. "Tengo una enfermedad inflamatoria llamada enfermedad de Crohn que es incurable. Aparte del cannabis, no hay ningún medicamento que me alivie el dolor de estómago", reconoció.

Actualmente, se encuentra en prisión preventiva, aunque nunca más podrá jugar en la IBL. "Hay gente que me dice que voy a pasar el resto de mi vida en prisión por unos comestibles. Nunca había pasado por algo así", dijo. Durante los dos primeros meses, "no quería volver a despertar", pero ahora se está reencontrando, a pesar de compartir celda con una docena de hombres. "Me encantaría continuar mi carrera en el baloncesto".

Indonesia es un país que se ha puesto muy duro con las drogas. De hecho, en el año 2016, ejecutó por fusilamiento a un indonesio y a tres extranjeros condenados por un motivo similar. Más de 500 personas se encuentran en el corredor de la muerte del país, principalmente por delitos de este tipo.

Jarred Shaw, durante su etapa en Estados Unidos / X

Shaw se formó en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Utah State. Tras su paso por el baloncesto norteamericano, ha jugado al baloncesto en varios países distintos, como Argentina, México, Uruguay, República Dominicana o Túnez. "Me acusaron de casi un kilo. No tenía ni de lejos esa cantidad", aseguró.

"Me hacen parecer un narcotraficante"

El jugador americano está recaudando fondos para cubrir sus gastos legales, que no son pocos. A día de hoy, sigue esperando la fecha para comparecer ante el tribunal. "Me hacen parecer un gran narcotraficante. ¿Por qué traería los dulces aquí para venderlos? Eran para consumo personal". La embajada de Estados Unidos en Yakarta está al tanto del caso, pero no ha hecho más comentarios.

"El cannabis no puede matarte, pero poseerlo sí. Debemos lograr que este caso reciba la mayor atención posible con la esperanza de que una resolución positiva siente un precedente sólido. Estoy comprometido a asegurarme de que Jarred regrese a casa con su madre", comentó Donte West, quien lleva el caso de Jarred Shaw.