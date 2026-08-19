El ex blaugrana Myles Cale, nuevo refuerzo del ASVEL Villeurbanne

El ASVEL Villeurbanne anunció que ha fichado al ex blaugrana Myles Cale a su plantilla. El estadounidense de 27 años se une al club francés tras haber militado la temporada pasada en el Barcelona.

Cale llega a Villeurbanne tras su primera campaña en la Euroliga, ofreciendo al ASVEL otra opción versátil capaz de jugar tanto de escolta como de alero. Lucirá el número 0.

Este fichaje representa un paso más en el intento del club por conformar una plantilla competitiva tras un verano marcado por importantes cambios dentro y fuera de la cancha y que han llevado al conjunto de Tony Parker a vivir una situación límite.

Debut en la Euroliga con el Barça

Cale debutó en la Euroliga con el Barcelona la temporada pasada, tras haber desarrollado su carrera en diferentes niveles del baloncesto profesional. El estadounidense disputó 34 partidos de la Euroliga con el conjunto español, promediando 3,3 puntos y 1,9 rebotes por partido.

Aunque su participación en la rotación del Barcelona fue relativamente limitada, la temporada le brindó a Cale su primera oportunidad de competir regularmente al más alto nivel del baloncesto europeo de clubes y ahora le llega el reconocimiento para seguir en la máxima competición europea.

Ahora buscará un papel más importante en el ASVEL. El jugador de 27 años puede desempeñarse tanto en la posición de escolta como de alero, lo que le brinda al club francés mayor flexibilidad en el perímetro.

Un currante del basket

La trayectoria profesional de Cale comenzó tras cinco temporadas en Seton Hall, donde jugó desde 2017 hasta 2022. No fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2022 y, posteriormente, inició su carrera profesional fuera de la NBA.

Myles Cale pasó por el Barça un año y ahora le permite dar el salto al baloncesto francés / Dani Barbeito

Su experiencia europea incluye etapas en Trento y Limburg United, además de haber jugado en Estados Unidos con el Greensboro Swarm. Cale finalmente tuvo la oportunidad de jugar en el Barcelona, dando el salto a la Euroliga por primera vez la temporada pasada.

Su fichaje por el ASVEL le brinda ahora una nueva oportunidad para consolidarse en esa categoría.