Dos ex blaugrana, con ilusión renovada en Girona

Sergi Martínez y Juani Marcos han dejado definitivamente atrás su etapa blaugrana, y empiezan una nueva en el Bàsquet Girona donde estuvieron cedidos la pasada temporada y no dudaron en continuar ahora su carrera en el equipo de Marc Gasol.

El escolta de Rubí, tuvo claro desde el primer momento que Girona era el destino ideal para seguir su carrera tras salir del Barça. “Se me dio la oportunidad porque acababa contrato con el Barça y qué mejor donde he podido disfrutar de nuevo del basket como Girona”, dijo coincidiendo con la presentación de la nueva camiseta del equipo.

Para el joven argentino, Juani Marcos, la experiencia como cedido en Girona fue tan buena que no dudó en unirse de nuevo al conjunto gerundense. “Estoy muy a gusto, con mucha ambición y con el deseo de seguir mejorando”, dijo Marcos, de 20 años.

Agradecido al Girona

“Me siento contento de seguir en este proyecto, agradecido a Girona porque me dieron la oportunidad de jugar en la segunda mejor liga del mundo. Me parece increíble el proyecto nuevo que están formando, también lo valoré y por eso no me lo pensé en venir a jugar a Girona”, explicó el ex azulgrana.

Sergi Martínez está tan integrado que realizará las tareas de capitán, algo que reconoce “es un orgullo defender estos colores y esta ciudad y lo intentaré. A pesar de que soy joven, puedo ayudar al equipo, e intentar ayudar a todo el mundo dentro y fuera de la pista. Haré todo lo posible para que la gente esté orgullosa de este equipo”, dijo.

Sergi Martínez se siente muy agradecido a la afición del Girona que le acogió con los brazos abiertos / EFE

El de Rubí se muestra agradecido al Girona porque “venía de una situación difícil, sin minutos de juego, y el Girona me abrió las puertas a volver a ser el Sergi que era yo, con confianza, seguro que puedo dar más. Quedarme aquí era la mejor decisión que podía tomar. Además conozco al Fotis, que me ha ayudado”, aseguró.

Para Marcos, la sensación es muy parecida. Estuve muy contento de estar en Girona, y quería seguir ayudando al club porque me abrieron las puteras. Me siento muy encariñado con la afición. Conocemos las ideas de Fotis y podemos ayudar a los nuevos y la experiencia del tiempo que ya tuvimos”, finalizó.