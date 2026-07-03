El ex azulgrana Boumtje Boumtje la rompe con Estados Unidos en el Mundial Sub17

El ex azulgrana Joaquim Boumtje Boumtje está siendo la gran sensación del Mundial Sub17 que se está disputando en Turquía y dónde se ha erigido como el gran protagonista del combinado americano que está contando los encuentros por victorias con marcadores incendiarios.

En el último duelo ante Puerto Rico, Estados Unidos batió el record de anotación en el torneo al imponerse a Puerto Rico por un alucinante 149-82, batiendo todos los registros y con números de estrella para el nuevo jugador de la Universidad de Duke después de desparramar todo su talento de azulgrana las últimas temporadas.

Ante Puerto Rico, en el encuentro de cuartos de final, acabó con 31 puntos, 16 rebotes, cuatro asistencias, con un acierto de 11 canastas de 13 intentos en tiros de dos, 6 de 8 en triples además de 2 tapones con una valoración...¡de 49 en menos de 22 minutos!.

El ex azulgrana sostiene el cartel con el record de 149 puntos que establecieron en el Mundial ante Puerto Rico / FIBA

A paliza por encuentro

Estados Unidos no ha encontrado rival en el torneo. Primero superó a la Francia del nuevo técnico del ASVEL, Tony Parker (115-84), luego a Japón (66-128), también pasó por encima de Italia (80-31). La paliza antes de los cruces fue ante Camerún (141-85) y este viernes, la víctima fue Puerto Rico (149-82).

En las semifinales les espera Australia, a la que se medirá este sábado, y con Boumtje Boumtje como el hombre que ha de liderar al equipo norteamericano al entorchado mundial sub17. El ex del Barça domina las principales estadísticas, como eficiencia (28,6), puntos (18,8), rebotes (9,2) y también en intimidación en tapones (2,2).

Boumtje ha sido uno de los jugadores habituales con el Barça Atlètic en la Liga U. El interior fue uno de los azulgranas más destacados en la competición, promediando 15,8 puntos y 6,2 rebotes por encuentro. Su debut con el primer equipo no fue posible ya que al tratarse de un jugador estadounidense, ocupa plaza de extracomunitario en las competiciones ACB.

Un número uno claro

En la Liga Endesa, Xavi Pascual ya realizaba un descarte entre Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cale, para completar las convocatorias y ya no le quedaba espacio para 'JoJo' que se comprometió con DUke en el que realizará seguramente una carrera espledorosa,como lo definían los ojeadores en su momento.

El analista Jamie Shaw, especialista en el baloncesto formativo estadounidense, lo tiene claro. "Si Joaquim Boumtje Boumtje hubiese venido de un instituto este verano, hubiese sido el pívot número 1 de reclutamiento en este 2026. Si hubiese venido en 2027, habría sido el prospecto número 1 absoluto", comenta sobre el interior azulgrana