Eva Carregosa, nueva jugadora del Recoletas Zamora

El CD Zamarat ha anunciado este viernes el fichaje de Eva Carregosa, jugadora portuguesa que se suma al Recoletas Zamora de cara a la temporada 2025-2026.

Carregosa llega a Zamora tras firmar una muy buena temporada con el Barça CBS, campaña que acabó con 9,8 puntos, 3,8 rebotes, 2,6 asistencias y 12,3 de valoración por partido en la LF Challenge. Números que llamaron la atención del CD Zamarat, que apuesta por ella para añadir talento y juventud al equipo.

Formada en Portugal, la nueva jugadora naranja inició su trayectoria en las divisiones inferiores del CP Natação, pasando después por el Olivais FC y el União Sportiva, todas en su país natal. También atesora experiencia en las selecciones U16 y U20 de Portugal, una muestra más del potencial de este fichaje que llega "con ganas de aportar al equipo y crecer" junto a sus compañeras, según ha destacado su nuevo club en un comunicado.

Por su parte, el CD Zamarat, se muestra "ilusionado" por reforzar el equipo de Raúl Pérez con una jugadora como Carregosa, cuya "energía y calidad en pista potenciarán nuestro crecimiento como equipo". Un fichaje que se suma al resto del plantel buscando equilibrio y una mezcla entre ambición y experiencia para intentar competir desde el primer día.