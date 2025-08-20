Europa carga duramente contra España: "Será la mayor decepción"

La FIBA decidió hacer una macroencuesta antes de la celebración del Eurobasket, que dará comienzo en un apenas una semana. Varios medios de comunicación acreditados respondieron las preguntas planteadas, dejando a la actual campeona del torneo, España, en un mal lugar. Una etiqueta que contrasta con la trayectoria reciente del conjunto de Scariolo.

Según el 26,9% de los encuestados, España será la mayor decepción del torneo. De hecho, en el último ranking hecho por la propia FIBA con los favoritos, 'La Familia' no aparece ni siquiera en el 'top ten'. Hace dos semanas, habían publicado otra clasificación, en la que el combinado nacional aparecía en la octava posición. Por lo que parece, los partidos preparatorios no han convencido en Europa.

El nombre de España ha aparecido en otras preguntas de la macroencuesta, como por ejemplo: "¿Quiénes subirán al podio?". La selección de Scariolo ha sido la sexta más votada, con un 13,8% de los votos. Las grandes favoritas son Serbia (con un espectacular 90,8%), Alemania (64,6%) y Francia (52,3%).

Aunque Europa no confíe en la plantilla con la que se presenta España, que es innegable que está plagada de lesiones y ausencia, sí que lo hace en su seleccionador. Sergio Scariolo ha sido el segundo clasificado cuando se ha preguntado a los medios quién será el mejor seleccionador del Eurobasket. El futuro técnico del Real Madrid tan solo se ha visto superado por el serbio Svetislav Pesic.

También en Mario Saint-Supery, que se sitúa quinto en la votación del mejor joven de la competición, con un 3,5% de los votos. Si este porcentaje parece mínimo, todavía es más ridículo el de los medios que confían en España para revalidar el título. Concretamente, un 1,5% de los encuestados ven a la selección de Sergio Scariolo como ganadora del europeo.

Las grandes estrellas, como Nikola Jokic, Luka Doncic o Giannis Antetokounmpo se reparten las estadísticas. En el caso del serbio, que parte con la ventaja de ser el gran favorito para el torneo, lidera la encuesta para el MVP y el mejor reboteador, mientras que el esloveno figura como máximo anotador y líder en asistencias.

Próximos partidos de España

La España de Scariolo tendrá un duro reto desde el primer partido. 'La Familia' compartirá grupo con Chipre, anfitriona, además de Italia, Georgia, Grecia y Bosnia y Herzegovina. Antes de dichos partidos, la selección tendrá dos pruebas más contra una de las favoritas para el torneo: Alemania. Este jueves disputarán el primer partido en Madrid y el sábado harán lo propio en Colonia.

"Siempre nos gustaría tener más tiempo, pero estos dos partidos son los últimos para terminar de arrancar la máquina y estar listos el día 28", comentó Santi Aldama, uno de los pilares de España para el torneo. "Como el año pasado, tengo ese rol de líder dentro y fuera de la pista. Pero sobre todo buscamos maneras de ganar, porque en los últimos dos años no hemos acabado bien en los grupos. Ahora toca encontrar la forma de conseguirlo".