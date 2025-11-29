¡Zoran Savic también deja el Partizan!

El Partizan de Belgrado, uno de los clubs históricos del baloncesto europeo, está viviendo un momento crítico y que se ha llevado por delante a dos figuras importantes de la organización que han dicho basta. Y es que al bombazo que supuso la renuncia de su mítico entranador, Zelkjo Obradovic, le ha seguido también el hombre en la sombra en la formación del equipo y que era de la confianza del entrenador.

Nos referimos al ex director técnico del Barça y que desde 2021 dirigía las operaciones del club, Zoran Savic. El cuadro serbio notificó que el club y Zavic habían llegado a un acuerdo para rescindir su contrato coincidiendo con la marcha de Obradovic.

Savić se incorporó al equipo blanquinegro en la primavera de 2021 y, desde entonces, ha trabajado activamente en la formación de los equipos y en todos los aspectos deportivos del KK Partizan. Durante este periodo, consiguió su participación en la máxima competición europea de clubes, ganó dos títulos de la liga ABA y el campeonato serbio, además de participar en los playoffs de la Euroliga.

Obradovic no retrocede

La salida de Savic es el remate a una situación de gravedad en el conjunto serbio, y más después que Obradovic no haya querido reconsiderar su salida de la entidad, algo que dejó en ‘shock’ a todos los aficionados del club.

Obradovic no reconsideró su salida del Partizan a pesar de los ruegos de la directiva serbia / PARTIZAN

El Partizan desveló que el técnico se mantuvo firme en su decisión de no retirar su dimisión debido a que no se ve trabajando con el equipo actual, así como por el impacto que el trabajo diario a este nivel tiene en su salud.

La junta directiva del Partizan mantuvo una serie de reuniones y consultas durante los dos días previos, y posteriormente, el viernes, se reunió con el entrenador Željko Obradović para tratar su permanencia en el club como jefe del cuerpo técnico del primer equipo.

Apoyo total al técnico...pero no sigue

Según informó el club, el entrenador Obradović recibió el apoyo total e inequívoco para continuar su trabajo y tomar todas las medidas necesarias para que el equipo blanquinegro supere la actual crisis de juego y resultados.

Tras la reunión y varios intentos adicionales del presidente Ostoja Mijailović y los miembros del Comité Ejecutivo para persuadir a Obradović de que cambiara su decisión, el ex entrenador del equipo blanquinegro mantuvo su decisión de no retirar su dimisión debido a que no se ve trabajando con el equipo actual, así como al impacto que el trabajo diario a este nivel tiene en su salud.

Debido a la nueva situación, la Junta Directiva del Partizan se reunirá a principios de la próxima semana para tratar el nombramiento del nuevo entrenador y director deportivo y la estrategia a seguir para intentar cambiar la dinámica del club que vive un momento crítico.