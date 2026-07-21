Xavi Pascual quiere a Thomas Walkup pero Olympiacos rechaza la oferta de Dubai

El Olympiacos griego ha rechazado la oferta que le ha presentado Dubai Basketball por su veterano base Thomas Walkup, al que le queda un año más de contrato con el conjunto del Pireo.

Los campeones no quieren saber nada de la oferta que les han presentado: 600.000 dólares por liberar a Walkup de su contrato y poder dar el salto a Dubai dónde tenía un acuerdo por tres millones de dólares por temporada.

El base está dispuesto a irse a Dubai doblando su sueldo actual de 1,1 millones de dólares, aunque sin una clausula de rescisión en su contrato, está en manos de Olympiacos que no parece dispuesto a dejarle ir tan fácilmente a pesaf de estar en el último año de contrato.

Dos años para pagar la cláusula

Según informaba Según Sport24, Dubai ofreció el pago en dos años para fichar al internacional griego nacionalizado. El Olympiacos rechazó la propuesta de plano y dio por terminadas las negociaciones. Por el momento, Walkup sigue bajo contrato con el club de El Pireo y se espera que se incorpore a la pretemporada.

El estadounidense con pasaporte griego es el objetivo de Xavi Pascual para Dubai aunque Olympiacos no lo quiere dejar ir / EUROLEAGUE

Según se informa, Walkup contactó con la Asociación de Jugadores de la Euroliga para aclarar sus derechos contractuales ante su deseo de fichar por Dubái. Se le informó al base de que, al no existir una cláusula de rescisión predefinida, el Olympiacos tiene derecho a exigir la cantidad que considere oportuna antes de aceptar su liberación.

Ambas partes podrían negociar una extensión de contrato con un aumento salarial durante la temporada. De lo contrario, se espera que Walkup complete el último año de su contrato actual antes de convertirse en agente libre el próximo verano.

Buenos números

Walkup está entrando en la última temporada de la extensión que firmó en 2023 y ganará alrededor de 1,1 millones de euros antes de que expire su contrato en 2027. El acuerdo no incluye una cláusula de rescisión.

Durante la temporada 2025-26 de la Euroliga, Walkup promedió 5,3 puntos, 2,6 rebotes, 5,7 asistencias y 0,9 robos para un índice de rendimiento de 9,5 en 37 partidos, ayudando al Olympiacos a ganar su cuarto título de la Euroliga y a conquistar la liga griega por encima del Panathinaikos.