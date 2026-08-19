Xavi Pascual aprieta para fichar a un Thomas Walkup que va a la guerra total con Olympiacos

El verano está llegando a su final y la mayoría de plantillas con aspiraciones a ganar la Euroliga tratan de acabar por definir el grupo de jugadores de cara a la próxima campaña. Y uno de los equipos que no descansa paramejorar su plantilla es Dubai Basketball de Xavi Pascual.

El técnico de Gavà está apretando a su director deportivo para que consiga los servicios del base griego estadounidense, Thomas Walkup, que tiene contrato en vigor con el club del Pireo, con el que renovó su contrato hasta el próximo verano.

Pero los 'cantos de sirena’ del conjunto emiratí han calado de lleno en el base que ya lleva semanas tratando de desvincularse de Olympiacos, que ya le ha dicho por activa y por pasiva que no se va a ninguna parte. En la Liga griega no existe la clausula de rescisión que sí se aplica en España y como utilizó el conjunto de Dubai para llevarse a Tornike Shengelia, pagando una indemnización de casi un millón de euros.

Xavi Pascual considera que la llegada de Walkup dará un salto de calidad a la defensa de Dubai / DUBAI

Negociación infructuosa

Así, que lo único que pudo hacer Dubai es dirigirse a Olympiacos realizando hasta dos ofertas para conseguir los servicios de Walkup. Pero ni por esas. Incluso los representantes de jugador le han pedido que ante la negativa del equipo de Bartzokas respete el contrato que tiene por un año más y entonces ya quede libre para negociar con quién quiera. Pero Walkup quiere irse ahora.

Y es que la oferta que le presentó el conjunto de Xavi Pascual, que al parecer negoció con el jugador a espaldas de Olympicos, le ofrece, según algunas fuentes, hasta tres millones de euros por cada una de las dos temporadas que firmaría. Eso es mucho dinero que Walkup no quiere dejar pasar y por ello ha decidido prescindir de sus agentes y ha contratado un abogado que le está ayudando en sus argumentos para salir de Olympiacos.

Bartzokas cuenta con Walkup, aunque el jugador no quiere seguir en El Pireo / SPORT 24

Bartzokas siempre se ha mostrado partidario de mantener a Walkup. Sin embargo, el entrenador del Olympiacos tampoco intentaría retener a un jugador que ya no deseaba permanecer en el equipo. La principal incógnita ahora radica en el fundamento legal que Walkup utiliza para rescindir unilateralmente un contrato que el Olympiacos considera íntegro y vigente hasta el próximo verano.

Walkup, aconsejado por su abogado italiano considera excesivas e injustas las exigencias económicas del Olympiacos para permitirle marcharse, en comparación con el valor y las condiciones salariales de su contrato actual.

Veremos cómo acaba este culebrón, pero las dos posiciones parecen enrocadas y Olympiacos tiene las de ganar para retener al jugador aunque sea a disgusto, a no ser que Dubai vuelva a la carga con otra jugosa oferta al campeón de la Euroliga que, de momento, no ha llegado.