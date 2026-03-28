La Virtus Bolonia destituye a Dusko Ivanovic tras registrar un balance muy negativo en el club italiano

La etapa del montenegrino Dusko Ivanovic al frente de la Virtus Bolonia concluyó este viernes después que su equipo cayera el jueves en el derbi ante el Armani Milán (103-87). El club anunciò este viernes que Nenad Jakovljevic toma el relevo

El último partido de Ivanovic al frente del equipo fue la derrota por 103-87 ante Armani Milan. La Virtus ocupa la 15ª posición en la clasificación con un balance de 13 victorias y 20 derrotas. "El Virtus Pallacanestro Bologna anuncia la destitución del Sr. Dusko Ivanovic como entrenador del primer equipo", rezaba el comunicado.

"El Virtus Pallacanestro Bologna desea expresar su más sincero agradecimiento al entrenador Ivanovic por su profesionalismo, dedicación y el trabajo realizado durante su gestión. También agradece a Nenad Trajkovic. Les deseamos a ambos lo mejor en sus futuras carreras profesionales", decía la nota.

Más derrotas que victorias

El técnico de 68 años fue nombrado entrenador del Virtus el 5 de diciembre de 2024 y registró un balance de 20 victorias y 33 derrotas durante su etapa en el club.

El club anunció que su asistente, Nenad Jakovljevic, toma el relevo / euroleague

El Virtus ya ha nombrado al sucesor de Ivanovic: Nenad Jakovljevic ha sido ascendido al puesto de entrenador. Jakovljevic dirigió al Virtus en la derrota de la jornada 14 ante el Estrella Roja Belgrado la temporada pasada, justo después del despido de Luca Banchi y antes de la llegada de Ivanovic.

"El Club anuncia además que el puesto de entrenador del primer equipo será confiado al Sr. Nenad Jakovljevic, quien contará con la asistencia de Daniele Parente y Cristian Fedrigo", se lee en el mismo comunicado. "Le deseamos al entrenador Jakovljevic y a su cuerpo técnico la mejor de las suertes para lo que resta de temporada",decía la nota.