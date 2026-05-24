Dónde ver el Olimpiacos - Real Madrid de la final de la Euroliga 2025/26 por TV y en directo

Real Madrid y Olimpiacos se dan cita en el OAKA de Atenas hoy domingo 24 de mayo a las 20:00 horas (CEST) para disputar la final de la Euroliga. Los dos mejores equipos de la temporada se enfrentan para suceder a Fenerbahçe como campeón de Europa en un ambiente hostil donde los griegos contarán con el factor campo a su favor.

El partido ha estado marcado por las bajas en el juego interior del equipo de Sergio Scariolo. Edy Tavares y Alex Len no llegaban para la Final Four, mientras que Usman Garuba cayó en combate en las semifinales ante Valencia Basket. Es por este motivo que se espera que jugadores como Trey Lyles, Mario Hezonja, Chuma Okeke o Gabriel Deck den un paso adelante para buscar la duodécima Copa de Europa de su historia.

Olympiacos y Real Madrid se citan en la final de la Euroliga / EFE

Para hacerlo, deberán superar a un Olympiacos que llega a la final de la Euroliga como favorito. Después de 13 años sin levantar la Euroliga, es momento para poner fin a su maldición más reciente y lo buscarán hacer en un OAKA de Atenas que jugará a su favor. Georgios Bartzokas y sus jugadores están listos para devolverle las afrentas al Real Madrid tras lo que ocurrió en la final de 2023 contra los blancos, con una canasta de Sergio Llull en los instantes finales que les dio el título.

¿Dónde ver el Olimpiacos - Real Madrid de Euroliga hoy por TV y online?

En España, el Olimpiacos - Real Madrid de la final de la Final Four de la Euroliga se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar+ (dial 7).

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