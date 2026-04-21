EUROLIGA
Dónde ver el Barça - Estrella Roja de Euroliga hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Barça contra Estrella Roja hoy y en qué canal de TV ver el partido de Euroliga por TV desde España
FC Barcelona y Estrella Roja se dan cita en el Palau Blaugrana hoy martes 21 de abril a las 20:45 horas (CEST) para disputar la primera de las dos rondas de Play-In de la Euroliga. Sin red tras clasificar como novenos en la fase regular, los azulgranas afrontan un partido a vida o muerte que podría significar el fin del camino del equipo de Xavi Pascual en la competición europea.
La victoria del Barça en la última jornada le permitió acceder a los Play-In como noveno clasificado, una posición que obliga a disputar dos rondas previas de Play-In si quieren entrar en los playoffs. La primera será contra Estrella Roja, décimo clasificado, con factor campo a favor a partido único; en caso de superarla, la segunda sería contra el perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo a vida o muerte que se jugaría en Atenas o en Mónaco.
El equipo de Xavi Pascual sabe que no puede fallar si quiere pasar a las rondas eliminatorias entre los ocho mejores equipos del continente. Una derrota implicaría la eliminación del conjunto azulgrana de la Euroliga a las primeras de cambio, algo que en el club no contemplan pero que podría suceder este mismo martes contra Estrella Roja si perdiesen en el Palau Blaugrana.
¿Dónde ver el Barcelona - Estrella Roja de Euroliga hoy por TV y online?
En España, el partido de la Euroliga de Play-In entre Barça y Estrella Roja se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, concretamente en el canal Vamos (dial 8).
Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro, crónicas y declaraciones de los protagonistas.
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