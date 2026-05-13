Dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga hoy por TV, en directo y online

Valencia Basket y Panathinaikos se dan cita en el Roig Arena hoy miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para disputar el quinto y último partido de los playoffs de la Euroliga. Después de protagonizar una remontada histórica en Atenas tras perder los dos primeros partidos en casa, los valencianos llegan al desenlace de la eliminatoria con todo por decidir y un billete para la Final Four en juego.

Ambos equipos se disputarán ser el cuarto y último equipo clasificado para las semifinales de la Euroliga, donde esperan Olympiakos, Real Madrid y Fenerbahçe. La eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos todavía está abierta, pues el conjunto 'taronja' perdió los dos partidos en el Roig Arena, pero ganó los dos duelos agónicos en Atenas. A la remontada histórica le falta el remate final en Valencia, donde la afición acudirá en masa para animar a su equipo.

Valencia Convocatoria entrenamiento abierto + comparecencia Pedro Martínez y Darius Thompson previa Valencia Basket- Panathinaikos AKTOR Athens partido 5 VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

La polémica en las últimas horas ha rodeado a la figura de Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, que está sancionado por la Euroliga y tendrá la entrada prohibida para el próximo duelo a pesar de haber viajado a Valencia igualmente. Quien estará pendiente de lo que suceda en el Roig Arena es el Real Madrid; los blancos se clasificaron para la Final Four y serán el rival del ganador de esta serie. En otras palabras: si Valencia Basket remonta y hace historia contra Panathinaikos, España tendría asegurado un representante en la final de la Euroliga.

¿Dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga?

En España, el partido de la Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos correspondiente al quinto partido de los playoffs de la Euroliga se podrá seguir por televisión a través de la plataforma de pago Movistar Plus, concretamente en el canal Movistar+ Vamos (dial 8).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Valencia Basket y Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.