Valencia Basket ya tiene cerrado el recambio de Jean Montero

El Valencia Basket se halla inmerso en la lucha por una plaza en la final de la Liga Endesa en la que ya se encuentra el Barça tras eliminar a La Laguna Tenerife, y tendrá la oportunidad de cerrar su pase a la serie final si consigue imponerse este domingo al ASISA Joventut en el tercer encuentro de la serie que acoge el Olímpic de Badalona.

Aunque en los despachos del club ‘taronja’ ya estan trabajando para apuntalar la dirección del equipo y más con la salida del jugador que ha revolucionado el club y que le está llevando a vivir una campaña espectacular, como el dominicado Jean Montero.

El base, que ha brillado en la Euroliga dónde pudo disputar la Final Four, también está resultando decisivo en las eliminatorias de la Liga Endesa. Aunque el recorrido del dominicano en Valencia será corto porque todo apunta a que ya tiene cerrada su incorporación al campeón europeo, el Olympiacos.

Jean Montero festeja uno de sus triples ante el Madrid, de vuelta al quinteto ideal de la Liga Endesa / ALFREDO CASTELLÓ

Recambio a la vista

Sin poder retener al base porque doblará sus emonumentos en Atenas, el Valencia Basket ya tiene prácticamente cerrado el que será su sustituto y con un estilo parecido. Según apuntaba ‘Piratas del Basket’, el elegido para ocupar el puesto de Montero es el todavía base del Panathinaikos, T.J Shorts, que está negociando su salida del conjunto de Ataman.

Shorts llegó este año al PAO después de su espectacular campaña en el Paris Basketball, que le aseguró un contrato millonario con el conjunto griego, y el jugador ha tenido una temporada irregular, en la que Ataman ha contado con él pero no lo que se esperaba del eléctrico base estadounidense.

TJ Shorts dejará el Panathinaikos para irse al Valencia Basket, aunque debe negociar su salida / EUROLEAGUE

El irascible entrenador del Panathianikos acabó por marcarlo con una cruz precisamente en la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Valencia Basket donde en el encuentro final donde se decidía la serie realizó un partido realmente malo, y el técnico lo sentó para el resto del partido y de la serie. En la final ha tenido protagonismo pero su salida parece cantada.

Ahora, le toca negociar su salida del Panathinaikos, un acuerdo que seguramente llegará en breve después de finalizar la temporada con otra decepción al perder la liga griega a manos del Olympiacos en una final con una tensión extrema y con algunas agresiones en el túnel de vestuarios,especialmente grave el enfrentamiento entre Kendrick Nunn y Tyrique Jones.