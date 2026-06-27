Tony Parker toma las riendas del ASVEL como entrenador

El ASVEL Villeurbanne ha recurrido a una de las figuras más emblemáticas de su historia, nombrando a Tony Parker como su nuevo entrenador, con el objetivo de iniciar una nueva era tanto a nivel nacional como en la Euroliga.

Parker, de 44 años, asume el cargo tras años de estrecha colaboración con la organización como presidente e impulsor de su desarrollo moderno. Ahora, asume el reto de liderar al equipo desde la banda, aportando su experiencia como campeón y su profundo conocimiento del juego.

Uno de los jugadores europeos más destacados de todos los tiempos, Parker disfrutó de una legendaria carrera como jugador, marcada por cuatro campeonatos de la NBA con los San Antonio Spurs, un premio al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en 2007 y seis selecciones al All-Star.

Tony Parker tendrá que centrarse ahora en su tarea como entrenador, en un nuevo impulso al equipo francés que quiere crecer en la Euroliga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pilar fundamental de la selección francesa durante más de una década, también lideró a su país a la medalla de oro en el EuroBasket 2013 y sigue siendo una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto francés.

Presidente desde 2014

Desde que asumió la presidencia del ASVEL en 2014, Parker ha transformado el club, convirtiéndolo en un referente en el panorama europeo, logrando títulos nacionales y su regreso a la Euroliga. Su liderazgo ha sido clave para modernizar la organización, mejorar su infraestructura y consolidar su identidad como una de las principales instituciones de baloncesto de Francia.

La transición de Parker a entrenador principal representa un paso audaz y ambicioso. Si bien esta será su primera experiencia en el puesto a nivel profesional —actualmente dirige a la selección francesa de cara al Mundial Sub-17 en Estambul—, se espera que su inteligencia baloncestística, sus dotes de liderazgo y su profundo conocimiento de los sistemas de élite influyan en su enfoque. Conocido por su aplomo, competitividad y atención al detalle como jugador, ahora se enfrenta al reto de plasmar esas cualidades en una filosofía de entrenamiento clara.

"Siento un inmenso orgullo al asumir esta responsabilidad en este club legendario", declaró Parker en un comunicado publicado en la página web del club. «Volver a la cancha cada día, experimentar de nuevo la adrenalina de los partidos y guiar a un equipo en su desarrollo son retos que me motivan profundamente. Mi pasión por el baloncesto sigue intacta y, junto a todo mi cuerpo técnico, trabajaremos incansablemente para inculcar una cultura ganadora generalizada y así construir un futuro ambicioso».

En el ASVEL, Parker se centrará en crear un equipo capaz de competir al más alto nivel en la Euroliga, sin descuidar las ambiciones nacionales del club. Su nombramiento marca un nuevo capítulo tanto para el club como para uno de los iconos más emblemáticos del baloncesto francés.

"Este es el comienzo de un nuevo capítulo, la primera piedra de un ambicioso proyecto de desarrollo a largo plazo. Esta nueva dinámica debe consolidarse para que podamos representar con orgullo a Villeurbanne, Lyon y al baloncesto francés", añadió Parker.