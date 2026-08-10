Tony Parker se saca otro conejo de la chistera para relanzar al ASVEL

Tony Parker no descansa para reflotar a un ASVEL Villeurbanne que se las prometía felices hace unas semanas con un presupuesto de primer nivel de 59 millones, pero que ha caído a una cifra muy por debajo de lo esperado hasta los 24 y ha visto como ha perdido hasta cuatro jugadores de primer nivel que ya tenía atados de cara al próximo curso, el último, el alemán Nick Wailer-Babb.

La reconstrucción deportiva que afronta el excampeón de la NBA es muy significativa, pero el futuro del club también se está decidiendo entre bastidors en busca de la estabilidad a largo plazo. La familia Buss, que vendió Los Angeles Lakers hace un años, está ahora negociando la compra del ASVEL con el beneplácito de Parker, que ve una salida airosa a la situación que está viviendo.

Los accionistas esperaban inicialmente llegar a un acuerdo a finales de septiembre. Ahora se prevé que el plazo se extienda un poco más de tiempo, para cerrar las negociaciones antes de finales de 2026 que es lo que parece más probable.

El francés sigue batallando por ASVEL con el que trabaja por su estabilidad financiera y también por lograr una buena plantilla / ASVEL

La valoración es el punto clave de las conversaciones. Algunos accionistas que se unieron recientemente al grupo propietario, principalmente con el proyecto de la NBA Europa en mente, esperaban un acuerdo por valor de unos 120 millones de euros. Se dice que las conversaciones actuales se sitúan en un rango más cercano a los 60-80 millones de euros.

Nuevo propietario y con dinero

Una operación que si finalmente llega a buen puerto, será sin duda un espaldarazo al proyecto del ASVEL que tendrá estabilidad financiera para los próximos años en su deseo de ser uno de los equipos punteros de la Euroliga y quizá dar el salto a la NBA Europa, y ganarla, el sueño de su presidente.

La familia Buss, que vendió los Lakers hace un año, podría aportar la estabilidad que necesita el ASVEL / LAKERS

En su primera temporada como entrenador profesional, Tony Parker tendrá que desempeñar múltiples funciones, quizá demasiadas. Aún tiene que completar una plantilla profundamente remodelada, supervisar posibles ajustes en el cuerpo técnico y preparar una temporada que comenzará tras una pretemporada caótica.

Al mismo tiempo, el ex base de los Spurs sigue siendo la pieza central de un acuerdo que podría marcar el futuro del ASVEL durante los próximos años y que acabaría con una crisis creada a raíz de no poder contar con un socio asiático que le garantizaba 24 millones de dólares y que cayó de un plumazo al considerar la Liga francesa que no era un socio fiable.