Tony Parker aterriza en el banquillo del ASVEL a lo grande

Tony Parker aterriza en el banquillo del ASVEL Villeurbanne con mucha ambición de levantar el prestigio y luchar por la Euroliga gracias a un presupuesto espectacular, uno de los mejores de Europa y que le permitirá realizar grandes incorporaciones.

Las nuevas ambiciones del club galo, destinadas a respaldar la entrada del ASVEL en la NBA Europa en un futuro proximo, son posibles gracias a la inversión de la familia Buss, antiguos propietarios de los Lakers.

Según L'Équipe, el club de Ródano-Alpes contará con el mayor presupuesto en la historia de la liga francesa: 58 millones de euros, un aumento del 210 % con respecto a los 18,7 millones de la temporada pasada. Y la masa salarial es aún más drástica: un aumento del 344 %, pasando de 4,5 millones a 20 millones de euros.

La experiencia de Parker en el banquillo se limita a la dirección del equipo Sub17 francés / FIBA

También tendrá el ex campeón de la NBA con los Spurs un sueldo acorde a la grandeza del nuevo proyecto. Ha firmado el contrato de entrenador más lucrativo en la historia del baloncesto francés, por un valor de 1,2 millones de euros anuales. El presidente-entrenador indica que tiene "un acuerdo moral de diez años con el ASVEL", pero en realidad ha firmado un contrato de 2+3 años, y solo tiene un objetivo en mente: brindarle al club de Villeurbanne su primer título europeo.

¡Nueve asistentes!

Parker contará con hasta nueve asistentes en su cuerpo técnico, incluido el ex seleccionador francés Vincent Collet. "Es un privilegio y una gran suerte tener a Vincent Collet como mi asistente. No podría haber soñado con un mejor comienzo, y esto le da credibilidad a mi proyecto.

Collet dirigió muchos años a Parker como jugador y ahora será su asistente en el ASVEL / ASVEL

El equipo también incluirá a tres entrenadores de desarrollo individual: Joseph Gomis, Georgi Joseph y Martin Diakite; el director de rendimiento, Yannis Irid; y tres figuras clave en la directiva: el gerente general Michel Veyronnet, Florent Pietrus y Charles Kahudi.

Lo que más interesa a los aficionados al baloncesto es la nueva plantilla del ASVEL, y el nuevo entrenador ya ha confirmado la llegada de Sylvain Francisco procedente del Zalgiris. “Quería una superestrella, y Francisco estaba en lo más alto de mi lista. Representa a la perfección la identidad francesa, y es increíble que haya logrado convencerlo”, declaró el nuevo entrenador del ASVEL.

Además, ya tiene atado al escolta del Olimpia Milano, Armoni Brooks, que ha confirmado que el club francés será su próximo destino profesional, mientras que Parker también ha confirmado las llegadas de Nick Weiler-Babb, Both Gach y Daniel Theis.