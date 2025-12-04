Se suspende el Olympiacos-Fenerbahçe por un temporal en Atenas

El partido entre el Olympiacos griego y el Fenerbahce turco de la jornada 14 de la Euroliga previsto para este jueves ha sido aplazado debido a las fuertes lluvias que azotan Atenas, anunció el club heleno.

"Tras la decisión del ministro suplente de Educación, Asuntos Religiosos y Deportes, Ioannis Vrutsis, el partido de hoy (04/12, 21:15, hora local) con el Fenerbahce, en el marco de la jornada 14 de la Euroliga, ha sido suspendido", señala el Olympiacos.

La prensa griega publica imágenes del interior del Estadio de la Paz y la Amistad, que iba a ser el escenario del partido, en las que se puede ver parte del parqué cubierto con mantas para protegerlo del agua que cae del techo del pabellón, informó el portal Newsit. La nueva fecha del partido aún no se ha dado a conocer.