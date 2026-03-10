Spanoulis mantiene la 'guerra' con el AS Mónaco

El pulso que mantiene Vassilis Spanoulis con el AS Mónaco para rescindir su contrato vivirá este martes un segundo capítulo después que el entrenador del conjunto monegasco se negara a dirigir al equipo en el duelo ante el Cholet, y que acabó con victoria del equipo del Principado.

Pero la tensión con el club continúa muy viva y parece lejos de apaciguarse. El entrenador griego también estará ausente del banquillo del AS Monaco este martes, en la semifinal de la Copa de Francia en Nanterre, según informaba ‘BeBasket’.

Algunas informaciones apuntaban quie Spanoulis ha estado lidiando con una gastroenteritis, lo que lo mantuvo alejado de las funciones de entrenador para el partido, aunque no parece una versión demasiado creíble.

El técnico del AS Mónaco, Vassilis Spanoulis, está harto de la situción que vive el club y podría irse antes de finalizar la temporada / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Las tensiones continúan

Las tensiones en el equipo siguen muy vivas con la salida de jugadores, problemas de liquidez que podría llevar a la quiebra a principios de abril, y lesiones importantes como la que sufre Nikola Mirotic.

El lunes, según L'Equipe, Spanoulis seguía en contacto con el director general Oleksiy Yefimov para discutir los próximos pasos. El informe añadió que por el momento no hay indicios de que regrese al banquillo para el partido de la jornada 31 de la Euroliga del jueves contra el Olympiacos.

Mirotic podría no volver a jugar con el AS Mónaco, un problema más para el equipo del Prinicipado / EUROLEAGUE

El Mónaco también estará con menos jugadores para la semifinal de la Copa de Francia de esta noche. Con Nikola Mirotic de baja por lesión y Daniel Theis ausente por motivos familiares, el equipo solo tendrá nueve jugadores disponibles.

Eso deja a Kevarrius Hayes como el único jugador central en la plantilla para el partido. Un autentico drama de este AS Mónaco que también podría quedarse sin entrenador cuando llegue a un acuerdo de desvinculación,