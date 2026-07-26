Shengelia, un refuerzo de lujo para el nuevo equipo de Xavi Pascual

El Barça trató por todos los medios de convencer al georgiano Tornike Shengelia para que siguiera de azulgrana las próximas temporadas, y se olvidara de buscar nuevas aventuras a sus 34 años tras un primer año dónde ha brillado con luz propia de blaugrana.

Aunque el ala-pívot, después de comprobar el proceso de reconstrucción total de la plantilla azulgrana de cara al próximo año, decidió que la mejor manera de luchar por la Euroliga lo antes posible era hacerlo en otro equipo, y con los claros contendientes al título como Olympiacos y Fenerbahçe que le hicieron importantes ofertas.

Shengelia, mientras oía los ‘cantos de sirena’ de los equipos importantes de la Euroliga, esperó un poco más, y después de analizar la situación, acabó por decidir su salida del Barça abonando una clausula de 900.000 euros.

El alero georgiano ha dado un gran rendimiento al Barça, que lamentablemente no podrá retenerle para el nuevo proyecto / FCB

Dubai entra en escena

Con la decisión tomada de salir del conjunto azulgrana, entró inmediatamente en la puja por el jugador el Dubai Basketball de Xavi Pascual, que ha sido su principal valedor para realizarle una oferta superior al resto de equipos interesados, y se convertirá en nuevo jugador del equipo emiratí en los próximos días después que abone su clausula de salida.

Un movimiento inteligente de Pascual porque contará con uno de los mejores ‘cuatro’ de la Euroliga, con experiencia y solvencia, y además logra neutralizar a sus principales rivales en lucha por la Euroliga. Sin duda, un fichaje estratégico parar el técnico de Gavà que está construyendo una plantilla de ensueño.

Shengelia llegó al Barça procedente del Virtus Bolonia con el que logró la Lega, y llegó acompañado de Will Clyburn. Dos veteranos de la Euroliga, con mucha experiencia y que resultaron dos buenos fichajes, especialmente el de Shengelia.

Cortan a Clyburn y adiós a 'Toko'

El Barça tenía la opción de alargar el contrato de Clyburn, que también ofreció un buen rendimiento cuando no estuvo lesionado, aunque prefirieron ‘cortarlo’ tras el nuevo enfoque de la plantilla blaugrana, con la intención de rejuvenecerla.

El ala-pívot estuvo meditando su futuro, y cree que la mejor opciòn de ganar la Euroliga pasa por Dubai, además de un gran contrato / FCB

Shengelia ofreció un rendimiento más que bueno y el club quería que siguiera, ofreciéndole un contrato de larga duración. Aunque como en todo nuevo proyecto, las opciones de ganar a corto plazo no son las mejores, y el georgiano ve que se acerca el final de su carrera y quiere lograr la Euroliga. Dubai es una gran opción.

El cuadro emiratí será el sexto equipo de Shengelia en la Euroliga. El ala-pívot de 2,06 se estrenó en el Charleroi en la campaña 2011-12, para saltar luego al Baskonia, el CSKA, la Virtus Bolonia y el Barça, el año pasado. Ha jugado un total de 317 encuentros en la máxima competición continental, sin duda un sinónimo de experiencia y veteranía que ahora se pone al servicio de Xavi Pascual.