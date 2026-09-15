Shaquille O’Neal, invitado de honor del Zalgiris en su debut en casa ante Olympiacos

Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA, visitará Lituania a finales de septiembre y no se perderá la oportunidad de seguir el primer encuentro de la temporada del Zalgiris Kaunas, en su pista del Zalgirio Arena, dónde recibirá al campeón defensor del título, el Olympiacos de Bartzokas.

El ex pívot estadouinidense viene a Europa a cumpliar unos compromisos empresariales y en nuevo papel como embajador global de la marca NordVPN. Shaq asistirá a una rueda de prensa exclusiva en Vilnius tras el lanzamiento oficial de su colaboración con el gigante lituano de la ciberseguridad, que opera bajo el grupo Nord Security.

El objetivo principal de la visita de O’Neal a Lituania es concienciar sobre la seguridad ‘on line’ y educar a los usuarios en materia de protección de datos en el entorno digital. Al hablar de esta nueva colaboración, O’Neal, de 54 años, destacó los motivos por los que decidió apoyar el proyecto.

“Solo trabajo con personas y marcas en las que realmente creo, y NordVPN se toma muy en serio la protección de las personas en Internet. La mayoría de la gente utiliza Internet a diario, pero muchos siguen pensando que la ciberseguridad es demasiado compleja o que no les afecta. NordVPN ayuda a simplificar este tema, y yo puedo contribuir a concienciar sobre ello. Eso es lo que nos convierte en un gran equipo”, afirmó O’Neal.

Un acontecimiento extraordinario

El presidente del Zalgiris, Paulius Jankunas, destacó que la llegada de una superestrella de tal magnitud supone un acontecimiento extraordinario para el club y para el baloncesto lituano en su conjunto.

“Me alegra enormemente que una figura de talla mundial visite el Zalgirio Arena. Shaquille O’Neal no solo es un jugador de baloncesto espectacular con una carrera repleta de éxitos, sino también una persona que ha inspirado a generaciones de jóvenes deportistas”, dijo en un comunicado.

“Tenemos la suerte de contar con socios que, además de promover el nombre de Lituania a nivel internacional y contribuir a la ciberseguridad, brindan a nuestros aficionados la oportunidad de recibir a un invitado tan ilustre. No cabe duda de que la inauguración de la temporada de la Euroliga en Kaunas será un momento especial, tanto dentro como fuera de la cancha, y la visita de Shaquille O’Neal hará que esa velada sea absolutamente inolvidable”, finalizó.