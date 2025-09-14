Así será la nueva Euroliga con los dos equipos israelíes: ¿dónde jugarán?

La Euroliga contará con dos equipos israelíes. Con la consecución del título de la Eurocup de la temporada pasada, el Hapoel Tel Aviv obtuvo el billete directo a la máxima competición europea, sumándose a la liga junto al otro gran equipo del país: el Maccabi. La gran pregunta es cómo se gestionará la participación de dos entidades que no podrán jugar en su propio territorio.

La presencia de ambos provoca varios cambios. En el caso de Maccabi, que ya lleva muchos años en la Euroliga, todo seguirá como el año pasado: jugarán en Belgrado, su principal sede desde que buscaron un pabellón fuera del país. Como es evidente, los equipos israelís han apostado por países que respaldan su estado, como es el caso de la mayoría de Europa del Este.

Lo mismo sucede en el fútbol, ya que la selección de Israel ejerce su localía para las eliminatorias europeas en territorios neutrales como Budapest o Debrecen. Esto también es debido a que el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, es un buen amigo de Benjamín Netanyahu, el de Israel. Pero la gran duda es: ¿dónde jugará el Hapoel Tel Aviv?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. / Haim Zach/GPO/dpa

El nuevo equipo israelí en la Euroliga se ha buscado otro país diferente al de Maccabi para jugar sus partidos como local. Tal como hizo en la Eurocup, el Hapoel repetirá sede y optará por Bulgaria como su 'nueva casa'. La gran mayoría de los partidos se disputarán en la capital búlgara de Sofía, aunque algunas veces se mudarán a la localidad de Samokov.

Ambos clubes habían intentado un país más cercano a su país de origen, como por ejemplo Chipre. Aun así, las autoridades de dicho país rechazaron esta posibilidad, debido a los grandes operativos de seguridad que exigen estos encuentros. En otros casos, los estados se negaron rotundamente por estar en contra de las acciones bélicas del gobierno israelí.

El Hapoel de Itoudis será el nuevo 'rico' de la Euroliga / EFE

Otra polémica es la de los partidos de Hapoel y Maccabi contra los clubes turcos. En las dos primeras jornadas de Euroliga, el Anadolu Efes tendrá que jugar en Podgorica frente a los dos equipos israelíes. En el caso del Fenerbahçe de Saras Jasikevicius, todavía se desconoce la sede, pero lo evidente es que se disputarán la misma semana para quitarse el problema de una tirada.

Otro país en contra de Israel

Las relaciones entre Turquía e Israel nunca han sido buenas, pero la situación actual en Gaza no ha hecho más que empeorar las cosas. Cabe recordar que en el país otomano, el 90% de la población es musulmana, por lo que no es la mejor idea que equipos como Maccabi o Hapoel visiten Estambul.

"Esto no va a terminar aquí. Dentro de poco empezará la Euroliga y los rusos no participan y el Maccabi sí. Compartiría que se tomara la misma decisión que con Rusia. El deporte no puede estar ajeno. Es difícil de explicar que haya doble vara de medir. Existiendo una masacre, un genocidio... compartiría que las federaciones y comités tomaran la misma decisión que con Rusia", comentó Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.