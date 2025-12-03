Baloncesto
Scariolo: “Es un error jugar tantos partidos de Euroliga”
El técnico del Madrid se quejó por la dificultad de preparar los partidos y la poca paciencia con los técnicos, en la previa de su duelo de este jueves en la pista del Anadolu Efes
El Real Madrid regresa a la máxima competición europea tras el parón por las Ventanas FIBA, y lo hace este jueves en la pista del Anadolu Efes (18.15) después que el equipo haya vivido el parón con media plantilla en Madrid y la otra media por todo el mundo, jugando con sus selecciones nacionales.
Precisamente una víctima de esta Ventana será el base puertorriqueño Andrés Feliz, que no ha llegado a tiempo a Madrid y el técnico, Sergio Scariolo, ha tenido que prescindir del jugador ya que prácticamente no ha descansado.
Una situación que no le ha gustado a Scariolo, y más un jugador que llegaba en un momento dulce con su selección, promediando 21,5 puntos en 28 minutos de juego. Pero la vorágine de partidos europeos, combinada con las Ventanas y la Liga Endesa, convierten en una odisea para preparar los partidos a conciencia, y luego llegan los despidos inesperados.
"No somos la NBA"
Precisamente el entrenador italiano, mostró su desaprobación a ampliar la Euroliga a más equipos y al mismo tiempo tener que jugar muchos más partidos con las dobles jornadas que agotan a todo el mundo. “Han subido el número de partidos en un tiempo muy reducido y creo que ha sido un error”, explicaba antes de partir hacia Estambul
“De hecho, todo el mundo se está replanteando el formato porque el actual no permite desarrollar el trabajo normal del día a día con los equipos. Aquí no tenemos esa cultura deportiva de la NBA para entender que en este nuevo escenario hay que valorar las victorias y derrotasde una manera diferente”, dijo el entrenador
"Esa tensión competitiva mal entendida acaba provocando la salida de tantos técnicos cuando no se ha llegado a la mitad de la temporada, entre ellos, el de su rival, Igor Koskoskov, que ha dejado su sitio al esolovno Radovan Trifunovic. “Eso genera crispación e inestabilidad, una necesidad de los clubes de responder demagógicamente, de no ser capaces de mantener el exterior en el exterior, de que penetre al interior”, aseguró.
