Scariolo: “Es un error jugar tantos partidos de Euroliga”

El Real Madrid regresa a la máxima competición europea tras el parón por las Ventanas FIBA, y lo hace este jueves en la pista del Anadolu Efes (18.15) después que el equipo haya vivido el parón con media plantilla en Madrid y la otra media por todo el mundo, jugando con sus selecciones nacionales.

Precisamente una víctima de esta Ventana será el base puertorriqueño Andrés Feliz, que no ha llegado a tiempo a Madrid y el técnico, Sergio Scariolo, ha tenido que prescindir del jugador ya que prácticamente no ha descansado.

Una situación que no le ha gustado a Scariolo, y más un jugador que llegaba en un momento dulce con su selección, promediando 21,5 puntos en 28 minutos de juego. Pero la vorágine de partidos europeos, combinada con las Ventanas y la Liga Endesa, convierten en una odisea para preparar los partidos a conciencia, y luego llegan los despidos inesperados.

"No somos la NBA"

Precisamente el entrenador italiano, mostró su desaprobación a ampliar la Euroliga a más equipos y al mismo tiempo tener que jugar muchos más partidos con las dobles jornadas que agotan a todo el mundo. “Han subido el número de partidos en un tiempo muy reducido y creo que ha sido un error”, explicaba antes de partir hacia Estambul

Andrés Feliz no ha podido entrenar tras regresar de la Ventana y no ha viajado a Estambul / RM

“De hecho, todo el mundo se está replanteando el formato porque el actual no permite desarrollar el trabajo normal del día a día con los equipos. Aquí no tenemos esa cultura deportiva de la NBA para entender que en este nuevo escenario hay que valorar las victorias y derrotasde una manera diferente”, dijo el entrenador

"Esa tensión competitiva mal entendida acaba provocando la salida de tantos técnicos cuando no se ha llegado a la mitad de la temporada, entre ellos, el de su rival, Igor Koskoskov, que ha dejado su sitio al esolovno Radovan Trifunovic. “Eso genera crispación e inestabilidad, una necesidad de los clubes de responder demagógicamente, de no ser capaces de mantener el exterior en el exterior, de que penetre al interior”, aseguró.