Scariolo coge carrerilla en la Euroliga con el Madrid

El Real Madrid consiguió una trabajada victoria en la pista del Anadolu Efes (75-81) que permite al conjunto de Sergio Scariolo coger carrerilla en la Euroliga y ascender posiciones en la tabla tras un inicio irregular en la competición europea.

Uno de los más satisfechos era el técnico blanco, Sergio Scariolo, que ya ha situado a su equipo en un record de 8-6, en una buena actuación en conjunto del equipo, destacando Mario Hezonja, con sus 22 puntos.

“Obviamente, estamos muy satisfechos con esta victoria. Es muy difícil ganar aquí. El Anadolu Efes mostró su mejor cara; lucharon, jugaron con inteligencia y acertaron en los tiros. Beabouis contribuyó muy bien, y se reincorporó al equipo”, comentó tras el triunfo.

A Scariolo le gustó el buen trabajo en conjunto del equipo blanco ante el Anadolu Efes / R.MADRID

Altibajos en la primera mitad

“Tenemos que estar satisfechos con la victoria. Tuvimos altibajos en la primera mitad, pero poco a poco nos favorecieron. Pero ellos seguían ahí, acertando en los tiros. Por suerte, controlamos los rebotes en la segunda mitad, y creo que eso marcó la diferencia”, añadió Sergio Scariolo.

El técnico quiso destacar el trabajo de Usman Garuba, que no ha tenido muchas oportunidades últimamente, pero que aprovechó para elogiarle. “Usman Garuba tuvo el mejor partido de 0 puntos que he visto. Fue un factor clave sin anotar. Todos contribuyeron; no tuvimos nuestro mejor partido. Edy (Tavares) estuvo fuera por dos faltas tempranas en la primera mitad y no pudo entrar en el partido”, comentó en Estambul Scariolo.

Gaby Deck aportó siete puntos para el Madrid en la victoria en Estambul / R.MADRID

“Logramos reemplazarlo muy bien. Alex Len hizo un buen trabajo, y Usman Garuba, especialmente contra su línea de cinco. Fue el jugador ideal para marcarlos y activar a sus tiradores. Una de nuestras asignaturas pendientes para lograr la mejor química en el equipo es contar con una contribución positiva de todos nuestros aleros, tanto de 3 como de 4: Hezonja, Deck, Lyles y Okeke, en el mismo partido”, continuó Scariolo.

El equipo parece ir cogiendo ritmo, y Scariolo quiso dejarlo claro en Turquía. “El equipo es nuevo, el entrenador es nuevo y la directiva es nueva. Es fácil entender que la cosa está progresando. Las cosas están mejorando cada vez más, pero es fácil entender por qué no empezamos bien. Tuvimos que encontrar nuestra química, tuvimos que encontrar los roles… los jugadores tuvieron que adaptarse a mí como entrenador y a los nuevos jugadores”, concluyó el itailano.