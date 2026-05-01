¡Sanción ejemplar para el propietario del Panathinaikos!

La Euroliga dio a conocer este viernes la decisión tomada por el Juez Único de la competición sobre los incidentes acaecidos tras el segundo encuentro de cuartos de final ante el Valencia Basket y el que se lleva la peor parte es el presidente y propietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos.

En el comunicado, la Euroliga comunica que “el Sr. Dimitris Giannakopoulos, accionista mayoritario del Panathinaikos AKTOR Atenas, ha sido sancionado con la prohibición de acceder a los estadios donde el Panathinaikos AKTOR Atenas disputará sus próximos tres partidos de la Euroliga y con una multa de 10.000 euros por su comportamiento durante el segundo partido de los playoffs entre el Valencia Basket y el Panathinaikos AKTOR Atenas, en virtud del artículo 27.2.b) del Código Disciplinario de Baloncesto de la Euroliga”.

“En su resolución”, dice el comunicado, “el Juez Independiente consideró que, tal como se refleja en el acta oficial y los informes oficiales, el Sr. Giannakopoulos ingresó a un área designada exclusivamente para la mesa de anotadores durante el partido, infringiendo así las normas de acceso restringido a la cancha”.

"Una situación que genera violencia"

“Si bien las infracciones de áreas restringidas se consideran faltas menores según el Reglamento de la Euroliga, el Juez también tuvo en cuenta que las acciones del Sr. Giannakopoulos contribuyeron a una situación susceptible de generar tensión y violencia. El Juez Independiente consideró además la reincidencia del Sr. Giannakopoulos. “La Euroliga de Baloncesto rechaza categóricamente cualquier comportamiento que pueda generar violencia y que sea contrario a los valores fundamentales de la Liga.

El presidente vivió con intensidad y con sus provocaciones el segundo encuentro de cuartos de final / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“La Euroliga de Baloncesto propondrá a sus accionistas una revisión de las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario que regulan este tipo de conductas, con el fin de reforzar las sanciones para la temporada 2026-27, incluyendo acciones graves claras y específicas que puedan ser sancionadas con la expulsión de por vida. El objetivo es erradicar las conductas que dañan la imagen de la Liga y de sus equipos participantes”, decía la nota.

El Valencia Basket no se salvó de las acciones disciplinarias, y la Euroliga anunció que “ha sido sancionado con una multa de 5.000 euros por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados durante el partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos AKTOR Atenas, en virtud del artículo 29.2.g) del Código Disciplinario de la Euroliga de Baloncesto”.

La Euroliga también sancionó al Valencia Basket por lanzar objetos desde la grada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mike James, multa y aviso

La Euroliga también anunció que “Mike James, jugador del AS Monaco, ha sido sancionado con una multa de 6.000 euros y un partido de suspensión por su conducta tras ser descalificado durante el partido entre el Olympiacos Piraeus y el AS Monaco, de conformidad con el artículo 27.2.b) del Código Disciplinario de la Euroliga de Baloncesto. La suspensión de un partido queda condicionalmente suspendida y se ejecutará en caso de que el jugador cometa una nueva infracción, según lo estipulado en el artículo 8 del Código Disciplinario”.