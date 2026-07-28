Revolución en los banquillos de la Euroliga

La Euroliga presume de reunir a los mejores jugadores de Europa, pero este verano los grandes fichajes no siempre han vestido de corto. Muchos han llegado con americana, libreta y pizarra bajo el brazo. Diez de los veinte equipos de la competición estrenarán entrenador. La mitad de la liga. Una auténtica revolución que demuestra que, cuando los resultados no acompañan o se agota un ciclo, el primer fusible sigue siendo el del banquillo.

Lo más llamativo no es el número, sino el efecto dominó que ha provocado. Un movimiento ha arrastrado al siguiente hasta dibujar un mapa completamente nuevo y con técnicos que se estrenan en Europa.

El Real Madrid ha apostado por Pedro Martínez para abrir una nueva etapa. El técnico catalán deja Valencia Basket después de consolidar un proyecto competitivo y aterriza en el club blanco con el reto más complicado del continente: ganar casi por obligación. Su salida deja el camino libre para que Xavi Albert asuma definitivamente el mando de un Valencia que busca continuidad sin perder identidad.

Pedro Martínez reconoce que le llega la oportunidad de su vida y espera aprovecharla en el Madrid / RMADRID

Adiós Pascual, hola Sekulic

En el Barça también hay cambio de rumbo. Xavi Pascual prefirió iniciar una nueva etapa en el ambicioso Dubai BC, el nuevo actor de la competición, un proyecto con recursos prácticamente ilimitados y la intención de convertirse en potencia desde el primer día. El Barça, mientras tanto, entrega el equipo al esloveno Aleksander Sekulic, un entrenador con prestigio internacional que afrontará uno de los desafíos más exigentes del baloncesto europeo.

Pero probablemente el movimiento con mayor carga simbólica llega en Atenas. Željko Obradović vuelve a Panathinaikos, el club donde construyó buena parte de su leyenda. El técnico más laureado de la historia de la Euroliga regresa al OAKA para sustituir a Ergin Ataman, cerrando uno de esos círculos que sólo puede ofrecer el deporte.

Alexander Sekulic ha sido la opción blaugrana para hacer olvidar a Xavi Pascual / FCB

La Virtus Bolonia entrega el mando a Álex Mumbrú después del final de la etapa de Duško Ivanović. En Belgrado, Estrella Roja apuesta por Ibon Navarro para sustituir a Saša Obradović, buscando un salto de calidad después de varias temporadas de altibajos.

Cambios en ASVEL y París

Cambios importantes en Francia. Tony Parker da un paso más en su implicación deportiva y asume el banquillo del ASVEL tras la salida de Pierric Poupet. Una decisión que refleja hasta qué punto algunos clubes buscan soluciones incluso dentro de casa.

En París, un debutante, Maxime Lefevre, que afronta su primera experiencia como primer entrenador después de siete temporadas como asistente en los Minnesota Timberwolves. Sustituye a Julius Thomas y se convierte en una de las apuestas más singulares de la nueva Euroliga.

Otro de los debutantes será Anton Gavel. El técnico alemán toma las riendas del Bayern de Múnich después de la retirada de Svetislav Pesic, todo un clásico de los banquillos europeos. Gavel, que ya conoció la Euroliga como jugador, afronta ahora el desafío desde el otro lado de la línea.

La conclusión es evidente. Nunca había sido tan complicado sobrevivir en un banquillo de Euroliga. El calendario aprieta, las inversiones aumentan, la exigencia se dispara y la paciencia desaparece. Ya no basta con competir. Hay que convencer, evolucionar y, sobre todo, ganar.