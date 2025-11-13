Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
EUROLIGA

Real Madrid - Zalgiris: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

A qué hora y dónde ver hoy el Real Madrid - Zalgiris de la temporada regular de la Euroliga

El Real Madrid cayó al puesto número 11 después de perder contra el Panathinaikos / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Real Madrid y Zalgiris se enfrentan hoy jueves 20 de noviembre en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Zalgiris y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Panathinaikos (87-77), perdido contra el Valencia (89-76), derrotado al Barcelona (101-92) y derrotado al Fenerbahce (84-58). De esta manera, está posicionado en el decimoprimer lugar de la tabla con 5 victorias, 6 derrotas y +16 en el diferencial de anotaciones.

Scariolo no encuentra la fórmula en el Real Madrid

Igualmente, los comandados por Andrea Trinchieri registraron una derrota contra el Dubai Basketball (95-89), una derrota contra el Olympiacos (95-78), una victoria sobre el Valencia (86-77) y una victoria sobre el Lyon-Villeurbanne (96-59), ubicándose consecuentemente en el puesto número 3 con 7 victorias, 4 derrotas y +75 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - ZALGIRIS DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Zalgiris, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy jueves 20 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BREAL MADRID - ZALGIRIS DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Zalgiris se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

