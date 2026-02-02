El Real Madrid visita el OAKA buscando pescar en río revuelto

El Real Madrid afronta una doble jornada a domicilio en la Euroliga que se antoja como clave para definir si los blancos pasarán el mes de febrero en las posiciones de más privilegio de la tabla, o por lo contrario, bajarán algunos puestos. Este martes (20:15 h) se verán las caras con uno de los grandes candidatos europeos, el Panathinaikos de Ergin Ataman, en el siempre temible OAKA.

Sin embargo, los atenienses no están en su mejor momento. De hecho, atraviesan una racha de resultados con más derrotas de las esperadas y están inmersos en una dinámica peligrosa. Tanto es así, que el presidente del club, Dimitris Giannakopoulos, subió un vídeo tras la última derrota de los verdes, pidiendo la dimisión de los jugadores y del cuerpo técnico.

El Real Madrid busca olvidar la derrota en París

Los de Sergio Scariolo están pasando seguramente por el mejor momento en lo que va de temporada. Sin embargo, en la última fecha europea, no fueron capaces de vencer al París Basketball en tierras francesas (98-92), por lo que ganar en el OAKA sería doblemente importante, tanto a nivel clasificatorio como también por sensaciones.

Actualmente, los blancos son quintos con 16 victorias y 9 derrotas, el mismo balance que Valencia Basket y Barça. Scariolo no podrá contar con Gabriel Deck, que estará unos días de baja: "necesita unos días para recuperar la eficiencia total que necesita un jugador de sus características", explicó el italiano, que tampoco tendrá a Théo Maledon.

El Panathinaikos, ¿en crisis?

A priori, los resultados del conjunto griego no parecen ningún drama, con seis victorias en sus nueve últimos compromisos, entre todas las competiciones. Sin embargo, el ambiente de crispación, provocado especialmente por la derrota del pasado domingo en liga griega ante el Aris (102-95), ha generado un caldo de cultivo muy tenso.

Así lo hizo saber Giannakopoulos, el propietario del Panathinaikos, que señaló públicamente a todos los integrantes del club, tanto jugadores como cuerpo técnico: "Entrenadores, asistentes, todos... No sabéis donde estáis jugando, esto es el Panathinaikos. Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, renunciéis todos", comentó.

Noticias relacionadas

Además, Panathinaikos y Olympiacos son vasos comunicantes, y la buena racha que encadena el equipo de Bartzokas, también ayuda a desencadenar los nervios en el OAKA. Giannakopoulos es de mecha corta, y no va a tolerar una mala temporada del PAO, que además, jugaría la Final Four de la Euroliga en su feudo, si se clasifica. En Europa, los de Ataman vienen de ganar por la mínima al Asvel (78-79), y son octavos con 15-10. En el partido de ida, en Madrid, vencieron por 77 a 87.