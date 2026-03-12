Real Madrid - Valencia: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Real Madrid y Valencia se enfrentan hoy jueves 12 de febrero en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Valencia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, cabe recordar que los merengues vienen arrastrando una positiva racha de victorias en el torneo internacional, habiendo vencido al Bologna, al Bayern Múnich y al Partizan en sus últimos encuentros, incluyendo al propio Valencia en las semifinales de la Copa del Rey.

No obstante, los de Sergio Scariolo perdieron, precisamente, la final de la competencia copera frente al Baskonia, sumando una herida inesperada que ha sentado negativamente entre los aficionados de la casa blanca, tanto que llegaron a pitar al entrenador italiano durante la última fecha de Euroliga.

Igualmente, los comandados por Pedro Martínez buscan alargar su retahíla de conquistas en Euroliga, la cual asciende a cuatro partidos, permitiéndoles posicionarse en el segundo lugar de la tabla general, dos escaños por encima de sus ahora adversarios.

Desde el año pasado, el Real Madrid ha vencido al Valencia en seis de ocho ocasiones en las que se han enfrentado, sin embargo, estos últimos cuentan con la victoria más reciente dentro de la competencia (noviembre de 2025), ayudando a formar una narrativa en la que pueden sobreponerse de las dos últimas derrotas seguidas que han sufrido a manos de los blancos.

HORARIO DEL REAL MADRID - VALENCIA DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Valencia, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy jueves 12 de marzo a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - VALENCIA DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

