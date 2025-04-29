Real Madrid - Partizan: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Real Madrid y Partizan se enfrentan este miércoles 15 de octubre en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Partizan y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Lyon-Villeurbanne (85-72), derrotado al Olympiacos (89-77) y perdido frente al Bologna (74-68). De esta manera, está posicionado en el cuarto lugar de la tabla con 2 victorias, 1 derrota y +19 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Zeljko Obradovic registraron una victoria sobre el Anadolu Efes (93-87), una victoria sobre el Olimpia Milano (80-78) y una derrota ante el Dubai Basketball (89-76), ubicándose consecuentemente en el puesto número 10 con 2 victorias, 1 derrota y -5 en el diferencial de puntos.

Asimismo, cabe destacar que el Real Madrid se presenta con un historial favorable en sus disputas recientes contra el Partizan, pues suma siete victorias consecutivas ante los serbios, quienes contrariamente no se imponen a los merengues desde 2023.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Euroliga se refiere, el Real Madrid se enfrentará al Estrella Roja y al Maccabi Tel Aviv, mientras que el Partizan se topará con el Baskonia y el París.

HORARIO DEL REAL MADRID - PARTIZAN DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Partizan, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este miércoles 15 de octubre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - PARTIZAN DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Partizan se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.