Real Madrid - París: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Real Madrid y París se enfrentan este jueves 18 de diciembre en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid y París y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Olimpia Milano (89-82), derrotado al Baskonia (94-87), derrotado al Anadolu Efes (81-75) y derrotado al Hapoel Tel Aviv (75-74). De esta manera, está posicionado en el noveno lugar de la tabla con 9 victorias, 7 derrotas y +24 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Francesco Tabellini registraron una derrota ante el Barcelona (85-69), una derrota ante el Zalgiris (108-105), una derrota ante el Mónaco (125-104) y una derrota ante el Dubai Basketball (90-89), ubicándose consecuentemente en el puesto número 19 con 5 victorias, 11 derrotas y -44 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - PARÍS DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y París, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este jueves 18 de diciembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - PARÍS DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y París se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.