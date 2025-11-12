Real Madrid - Panathinaikos: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Real Madrid y Panathinaikos se enfrentan este jueves 13 de noviembre en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Panathinaikos y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Barcelona (101-92), derrotado al Fenerbahce (84-58), perdido contra el Bayern Múnich (90-84) y perdido contra el Lyon-Villeurbanne (92-91). De esta manera, está posicionado en el sexto lugar de la tabla con 5 victorias, 4 derrotas y +39 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Ergin Ataman registraron una derrota contra el Estrella Roja (86-68), una derrota contra el Mónaco (92-84), una victoria sobre el Maccabi Tel Aviv (99-85) y una derrota contra el Bologna (92-75), ubicándose consecuentemente en el puesto número 8 con 5 victorias, 4 derrotas y -6 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL REAL MADRID - PANATHINAIKOS DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Panathinaikos, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este jueves 13 de diciembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BREAL MADRID - PANATHINAIKOS DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Panathinaikos se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.