Real Madrid - Fenerbahce: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

A qué hora y dónde ver el Real Madrid - Fenerbahce de la temporada regular de la Euroliga

Real Madrid, en su victoria contra el Manresa (87-75) de la Liga Endesa

Ronald Goncalves

Real Madrid y Fenerbahce se enfrentan este jueves 30 de octubre en el Movistar Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Fenerbahce y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido frente al Maccabi Tel Aviv (92-91), perdido frente al Estrella Roja (90-75), derrotado al Partizan (93-86) y derrotado al Lyon-Villeurbanne (85-72). De esta manera, está posicionado en el décimo lugar de la tabla con 3 victorias, 3 derrotas y +10 en el diferencial de anotaciones.

Lonnie Walker, la doble pesadilla de Scariolo

Igualmente, los comandados por Šarūnas Jasikevičius registraron una victoria sobre el Anadolu Efes (79-69), una victoria sobre el Bayern Múnich (88-73), una derrota frente al Dubai Basketball (93-69) y una derrota frente al Estrella Roja (86-81), ubicándose consecuentemente en el puesto número 9 con 3 victorias, 3 derrotas y +12 en el diferencial de puntos.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Euroliga se refiere, el Real Madrid se enfrentará al Barcelona y al Valencia, mientras que el Fenerbahce se topará con el Lyon-Villeurbanne y el Maccabi Tel Aviv.

HORARIO DEL REAL MADRID - FENERBAHCE DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Fenerbahce, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este jueves 30 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - FENERBAHCE DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Fenerbahce se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

