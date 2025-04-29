Real Madrid - Estrella Roja: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Real Madrid y Estrella Roja se enfrentan este viernes 17 de octubre en el Beogradska Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Real Madrid - Estrella Roja y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Partizan (93-86), derrotado al Lyon-Villeurbanne (85-72), derrotado al Olympiacos (89-77) y perdido frente al Bologna (74-68). De esta manera, está posicionado en el segundo lugar de la tabla con 3 victorias, 1 derrota y +26 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Ioannis Sfairopoulos registraron una victoria sobre el Zalgiris (88-79), una victoria sobre el Fenerbahce (86-81), una derrota ante el Bayern Múnich (97-88) y una derrota ante el Olimpia Milano (92-82), ubicándose consecuentemente en el puesto número 12 con 2 victorias, 2 derrotas y -5 en el diferencial de puntos.

Asimismo, cabe destacar que el Real Madrid se presenta con un historial favorable en sus disputas recientes contra el Estrella Roja, pues suma seis victorias consecutivas ante los serbios, quienes contrariamente no se imponen a los merengues desde 2022.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Euroliga se refiere, el Real Madrid se enfrentará al Maccabi Tel Aviv y al Bayern Múnich, mientras que el Estrella Roja se topará con el Baskonia y el Lyon-Villeurbanne.

HORARIO DEL REAL MADRID - ESTRELLA ROJA DE LA EUROLIGA

El partido entre Real Madrid y Estrella Roja, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este viernes 17 de octubre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - ESTRELLA ROJA DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Estrella Roja se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.